Publicado: 05.12.2023

O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) lançou, nesta segunda-feira (04/12), a Semana Goiana de Atenção à Faixa de Pedestre. Até a próxima sexta-feira (08/12), serão realizadas mais de 300 ações educativas, além de campanha publicitária com o intuito de conscientizar a população sobre os cuidados necessários para a prevenção de acidentes.

Em Goiás, a cada quatro dias, uma pessoa morre atropelada.

Dados da Secretaria de Segurança Pública apontam que, de janeiro a outubro, foram 1.559 atropelamentos no estado, resultando em 77 mortes.

“São, em média, cinco atropelamentos por dia e uma morte a cada quatro dias. São números inaceitáveis”, destaca o presidente do Detran-GO, Delegado Waldir.

PRIORIDADE NO TRÂNSITO

O pedestre tem prioridade no trânsito. O artigo 214 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece como infração gravíssima o ato de deixar de dar preferência ao transeunte. Mesmo que não exista faixa de pedestre, quem atravessa as ruas caminhando tem prioridade no trânsito.

“Na Semana Goiana de Atenção à Faixa estamos focando na parte mais frágil do trânsito. Sem nenhuma proteção, o risco de ferimentos graves aumentam para os pedestres em caso de acidentes. E quando protegemos os pedestres, estamos protegendo a todos, pois em algum momento, somos todos pedestres, especialmente as crianças”, exemplifica Delegado Waldir.

Estudante abraça causa do pedestre após ser vítima de atropelamento

A estudante Clara Mello, de 24 anos, é uma sobrevivente. Ela foi atropelada na faixa de pedestre enquanto ia para o trabalho, no dia 1º de agosto deste ano. Depois de mais de 40 dias em coma, ela ainda luta para restabelecer a rotina. Durante o lançamento da Semana Goiana de Atenção à Faixa de Pedestre, ela falou dos traumas físicos e psicológicos.

Clara teve fraturas na coluna, tórax e clavícula, além de traumatismo craniano. Depois de deixar o hospital, enfrenta a luta para voltar à vida normal. Com uma rotina de fisioterapia e fortalecimento muscular, ela passa por crises de ansiedade e até pânico.

“É uma história que tem que ser contada para que as pessoas se sensibilizem e passem a respeitar a faixa, respeitar o pedestre”, enfatiza a estudante.

PRESERVAR VIDAS

De janeiro a outubro deste ano, 77 pessoas morreram vítimas de atropelamentos, sendo uma pessoa a mais que o registrado no mesmo período do ano passado, quando ocorreram 76 mortes. Em Goiânia, foram 26 mortes nos primeiros 10 meses do ano passado, frente a 23 no mesmo período de 2023.

“Nossa meta é preservar vidas, mas para isso precisamos do engajamento de todos. Vamos buscar meios de trazer segurança para as ruas de Goiás”, pontua Delegado Waldir.

Ele relata que a iniciativa visa criar uma cultura de respeito, a exemplo do que ocorre em capitais como Brasília e outras, onde o pedestre tem prioridade. Apesar de ser um espaço destinado a pedestres, ainda há relatos de acidentes na faixa. Porém, os órgãos de estatísticas não possuem esse recorte específico nos dados.

SEMANA GOIANA DE ATENÇÃO À FAIXA DE PEDESTRE

A Semana Goiana de Atenção à Faixa de Pedestre, que acontece de 4 a 8 de dezembro, contará com mais de 300 ações educativas realizadas. Uma força-tarefa composta por educadores de trânsito, policiais militares e servidores civis do Detran-GO realizará blitzes educativas com o objetivo de orientar condutores e pedestres sobre a importância de respeitar e utilizar corretamente a faixa de pedestre.

Para as ações, Goiânia foi dividida em 10 regiões. Todos os dias, pelo menos duas regiões receberão dezenas de ações educativas em faixas de pedestre. Serão distribuídos materiais educativos e repassadas orientações sobre travessia segura.

LEGISLAÇÃO

O artigo 214 do CTB estabelece que o motorista que deixar de dar preferência de passagem ao pedestre na faixa – mesmo que o sinal esteja verde para o veículo – comete infração gravíssima, sujeito a 7 pontos na carteira de habilitação e multa de R$ 293,47.

O motorista também deve permitir que o pedestre complete a travessia, mesmo que não haja faixa ou sinalização, sob pena de cometer infração grave, 5 pontos na CNH e multa de R$ 195,23.

Quem dirigir ameaçando os pedestres, usando o veículo contra aqueles que estão atravessando a via, comete infração gravíssima e está sujeito à multa de R$ R$ 293,47, suspensão do direito de dirigir, retenção do veículo e recolhimento do documento de habilitação.

O pedestre também tem obrigações a cumprir. Mesmo na faixa, é necessário acenar demonstrando a intenção de atravessar e esperar os veículos pararem para iniciar a travessia. Ele também tem que obedecer às regras de trânsito.

Os artigos 254 e 255 do CTB estabelecem que o pedestre poderá ser autuado, por exemplo, se permanecer na pista de rolamento. Também comete infração quem atravessa pista em viadutos, pontes, túneis, ou áreas de cruzamento, exceto se houver permissão para isso.

