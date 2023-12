Procon Goiás divulgou, nesta quarta-feira (06/12), o ranking dos atendimentos realizados em novembro (Foto: Procon Goiás)

Publicado: 07.12.2023

O Procon Goiás divulgou, nesta quarta-feira (06/12), o ranking dos atendimentos realizados em novembro, feito a partir dos dados de duas plataformas: o Proconsumidor (atendimentos presenciais) e Procon Web (atendimentos registrados pela internet).

A concessionária de energia elétrica Equatorial aparece em primeiro lugar, com 161 reclamações feitas pelos consumidores. As principais queixas em relação à Equatorial são sobre cobrança em desacordo com uso, instabilidade/interrupção no fornecimento e dificuldade ou atraso de reembolso.

Em segundo lugar ficou a Claro, com 116 registros. No caso da operadora de telefonia, as principais reclamações dos consumidores são sobre lançamento não reconhecido em fatura e alteração de contrato sem solicitação ou aviso prévio.

Em terceiro lugar no ranking ficou outra empresa telefônica: a Tim, com 93 reclamações. As principais queixas se deram por cobrança indevida/abusiva em contrato e cobrança por serviços ou produtos não contratados.

RANKING

De acordo com o superintendente do Procon Goiás, Levy Rafael Cornélio, a divulgação do ranking cumpre um papel de transparência e possibilita o acesso à informação por parte da população.

“Com esse levantamento, os consumidores podem fazer escolhas mais conscientes e também cobrar o cumprimento de seus direitos amparados pelo CDC”, afirma.

O relatório completo com as empresas mais reclamadas no mês de novembro está disponível no site do Procon.

CANAIS DE ATENDIMENTO DO PROCON

Os consumidores que precisarem fazer denúncias, podem entrar em contato pelos telefones 151 (Goiânia) ou (62) 3201-7124 (interior). Reclamações podem ser feitas presencialmente na sede do órgão, localizado na Rua 8 esquina com a Rua 3, no Centro de Goiânia ou também pela internet por meio do canal Procon Web.

Editado por Juliana Carnevalli via Procon Goiás – Governo de Goiás