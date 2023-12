Interessados devem acompanhar rigorosamente o cronograma estabelecido pela Capes (Arte: UEG)

Publicado: 07.12.2023

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Estadual de Goiás (PRP/UEG) realiza seleção de candidatos ao Programa Institucional de Doutorado Sanduíche no Exterior (PDSE). A seleção interna ocorre em conformidade com as diretrizes estabelecidas para o Programa, disponibilizadas no Edital Capes nº 030/2023.

Podem concorrer os discentes regularmente matriculados em cursos de doutorado na UEG, desde que atendam às exigências estabelecidas no Edital Capes n° 030/2023.

Todos os detalhes referentes ao edital estão disponíveis na aba de Editais de Stricto Sensu na página da PRP/UEG. Informações adicionais podem ser obtidas na página da Capes referente à Chamada.

Confira o cronograma estabelecido no Edital 030/2023 da Capes – PDSE – Segunda chamada 2023:

Seleção interna (nas IES) dos candidatos: até dia 6 de dezembro de 2023. (Responsável: instituição de ensino superior)

até dia 6 de dezembro de 2023. (Responsável: instituição de ensino superior) Inscrição das candidaturas no sistema da Capes: de 7 a 18 de dezembro de 2023. (Responsável: candidato)

de 7 a 18 de dezembro de 2023. (Responsável: candidato) Homologação dos candidatos inscritos no sistema da Capes: de 19 a 22 de dezembro de 2023. (Responsável: PRP|UEG ou órgão equivalente)

de 19 a 22 de dezembro de 2023. (Responsável: PRP|UEG ou órgão equivalente) Publicação da relação de homologados: a partir de 27 de dezembro de 2023. (Responsável: Capes)

a partir de 27 de dezembro de 2023. (Responsável: Capes) Início das atividades no exterior: abril a junho de 2024. (Bolsista)

Os interessados devem acompanhar rigorosamente o cronograma estabelecido pela Capes. De acordo com o pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação da UEG, prof. Claudio Stacheira, a participação no Programa Institucional de Doutorado Sanduíche no Exterior é uma oportunidade enriquecedora para o desenvolvimento acadêmico e profissional dos estudantes de doutorado.

