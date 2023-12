Mostra encerra neste sábado, dia 9, com programação especial (Foto: Secult-GO)

Publicado: 07.12.2023

Para quem não viu ainda dá tempo de conferir a exposição Individualidades Simultâneas, do coletivo Renka, que encerra-se neste sábado (09/12), na Vila Cultural Cora Coralina. Em comemoração ao sucesso da mostra, o grupo de artistas preparou uma programação especial o público.

A partir das 09 horas, a Vila Cultural Cora Coralina abrirá as portas para receber o Peg Pag Renka, uma espécie de feirinha em que todos os artistas estarão presentes apresentando novas gravuras, originais e múltiplos, todos devidamente assinados e chancelados.

Ainda no roteiro, os visitantes que forem ao espaço também terão a oportunidade de realizar a visitação, das 14 às 19 horas, na Grande Sala do centro cultural, com momentos especiais e a oportunidade de adquirir obras de arte em diferentes formatos e celebrar o êxito da mostra.

Uma estrutura de bar será montada comercializando chopp, água e refrigerantes, em um ambiente descontraído para apreciar a arte, socializar e adquirir produtos do bar. Adicionalmente, será possível interagir e conversar diretamente com os artistas, tornando a experiência ainda mais enriquecedora.

RECORDE DE PÚBLICO

Inaugurada em 5 de outubro de 2023, a mostra teve sua data de encerramento prorrogada para um total de 67 dias, impulsionada pelo expressivo fluxo de visitantes e pela apresentação conjunta dos artistas, realizada pela primeira vez.

Com mais de três mil registros, estima-se que o número total de público visitante ultrapassou quatro mil pessoas, considerando que nem todos os participantes assinam o livro de presença. A exposição tem tido um impacto cultural significativo junto ao público.

Ao longo da mostra, diversas atividades enriqueceram a experiência, incluindo numerosas visitas guiadas de várias escolas públicas e privadas, além de instituições de ensino superior. Essas iniciativas ampliaram o alcance cultural da exposição, proporcionando um ambiente educativo e enriquecedor para diversos públicos.

SOBRE O GRUPO

Renka é um grupo formado por seis artistas visuais goianos: Andre Morbeck, Danilo Itty, Douglas Pereira, Ebert Calaça, Mateus Dutra e Renato Reno. Nesta edição da exposição, contam com um convidado especial, o escultor Divino Pereira.

SERVIÇO

Encerramento da exposição Individualidades Simultâneas, do coletivo Renka

Data: Sábado (09/12), às 9h

Atividades especiais: Das 14 às 19h

Local: Vila Cultural Cora Coralina – Rua 03 – Centro

Entrada gratuita

Editado por Hosana Alves via Secretaria de Cultura – Governo de Goiás