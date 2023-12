Governador Ronaldo Caiado (Foto: Secom)

Publicado: 14.12.2023

O governador Ronaldo Caiado lança, nesta quinta-feira (14/12), o Programa Estadual de Liberdade Econômica, que estabelece um conjunto de medidas sem custo fiscal para acelerar a atividade econômica de Goiás.

O anúncio será feito em coletiva de imprensa, às 14h20, no Palácio Pedro Ludovico Teixeira, em Goiânia. Na oportunidade, o governador também vai anunciar os novos indicadores do estado, medidos pelo Instituto Mauro Borges (IMB/SGG).

Pela manhã, Caiado participa da formatura do 19° Curso de Operações de Inteligência Policial Militar (19° COIPM). O evento ocorrerá no Auditório do Tribunal de Contas do Estado (TCE), às 8 horas. Ainda na quinta-feira, às 16 horas, em Goianira, ele inaugura o Colégio Estadual Padrão Século XXI Maria Luiza dos Santos e Silva e entrega 153 cartões de Aluguel Social.

SERVIÇO

Assunto: Caiado apresenta novo Programa Estadual de Liberdade Econômica em coletiva de imprensa

Quando: Quinta-feira (14/12)

Programação

8h: Formatura do 19° Curso de Operações de Inteligência Policial Militar (19° COIPM)

Onde: Auditório do Tribunal de Contas do Estado (TCE), na Av. Ubirajara Berocan Leite, nº 640, Setor Jaó – Goiânia (GO)

14h20: Coletiva de imprensa sobre o lançamento do Programa Estadual de Liberdade Econômica

Onde: Sala de Situação, 10º andar do Palácio Pedro Ludovico Teixeira, na Praça Cívica – Goiânia (GO)

16h: Inauguração do Colégio Estadual Padrão Século XXI Maria Luiza dos Santos e Silva e entrega de 153 cartões de Aluguel Social

Onde: Rua Tucunaré, Residencial São Pedro – Goianira (GO)

Editado por Juliana Carnevalli via Secretaria de Comunicação – Governo de Goiás