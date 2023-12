Governador Ronaldo Caiado lança projeto de fruticultura, em Flores de Goiás. Produtores esperam produzir mais de 10,2 mil toneladas de manga e maracujá por ano, em área de 296 hectares (Foto: Lucas Diener)

Publicado: 14.12.2023

O Projeto de Fruticultura Irrigada do Vão do Paranã, do Governo de Goiás, vai atender 150 produtores da região Nordeste do estado. A iniciativa foi lançada nesta quarta-feira (13/12) pelo governador Ronaldo Caiado, que destacou a sua importância para desenvolver a economia local.

“Quero transformar o Nordeste e ver todo mundo produzindo, ganhando dinheiro, com uma vida melhor. Por isso trouxe o que há de mais moderno em tecnologia” celebrou.

A ação inédita estimula o cultivo de manga e de maracujá, a partir do acompanhamento com assistência técnica da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Seapa), e oferta de estrutura de irrigação, adquirida com investimento de R$ 9,8 milhões, por meio da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf).

O primeiro edital de seleção de interessados está aberto, e as inscrições podem ser feitas até dia 27 deste mês.

“A região possui todas as características climáticas e agronômicas que favorecem o cultivo, além da parte de logística, devido à proximidade com grandes centros consumidores, como Brasília e Goiânia”, comentou o secretário da Agricultura, Pedro Leonardo.

A estimativa é que cada família envolvida no projeto tenha uma receita bruta superior a R$ 210 mil por hectare, sendo que deve ser coberta uma área de 296 hectares.

FRUTICULTURA IRRIGADA DO VÃO DO PARANÃ

O prefeito de Flores de Goiás, Altran Avelar, disse que os agricultores locais estão com “a esperança renovada diante das oportunidades”. Um deles é Edgar Santos, que fez parte do projeto piloto, com outros nove agricultores que já se preparam para produzir.

“Estou muito feliz por fazer parte desse projeto. Incentivo meus amigos produtores a participar. Vamos fazer um movimento para Flores de Goiás crescer e vencer a pobreza”, afirmou.

Um dos destaques no lançamento do projeto foi a presença do embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine, que veio conhecer o potencial do Nordeste goiano para a fruticultura. Em discurso, ele disse que o país tem interesse em firmar cooperação com Goiás na área.

“É uma maneira de podermos trazer a experiência, a tecnologia e os métodos que usamos”, disse o representante do país que é referência mundial em agricultura.

A expectativa do governo, conforme Caiado, é contar com a expertise estrangeira nas etapas de ampliação do projeto, que possui autorização para ser estendido paulatinamente. A ação é parte do Goiás Social e integra as políticas de Goiás para incentivar a agricultura familiar, principalmente assentados da reforma agrária.

“Já temos outorga com autorização de irrigação para chegar a até 2 mil famílias”, explicou o governador.

INSCRIÇÕES

Os agricultores interessados devem se inscrever pelo site da Seapa. Eles receberão uma visita da equipe da secretaria e da Emater, para verificação da aptidão do produtor e da propriedade com base em critérios técnicos.

As terras escolhidas receberão um conjunto de irrigação para cobrir dois hectares, além de assistência técnica da Emater e do Senar Goiás para manejo da produção. O Sistema OCB-GO dará apoio à criação de cooperativas.

INFRAESTRUTURA

Ainda em Flores de Goiás, Caiado entregou duas pontes de concreto na GO-236, sobre o Rio Macacos, em substituição a estruturas de madeira. Juntas, somam 53,50 metros de extensão e irão melhorar a trafegabilidade de quem transita entre o município e Alvorada do Norte. O Estado investiu R$ 1,6 milhão nas obras.

O presidente da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), Lucas Vissotto, informou que seis pontes de madeira já foram substituídas somente este ano na região.

Estado investiu R$ 1,6 milhão nas duas pontes de concreto na GO-236, sobre o Rio Macacos (Foto: Lucas Diener)

Editado por Juliana Carnevalli via Secretaria de Comunicação – Governo de Goiás