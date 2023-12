Equipe de Goiás se destacou por ter conquistado mais de 130 medalhas ao longo do ano, trazendo da Jornada de Foguetes o troféu de campeões nacionais (Foto: Arquivo pessoal Arlley Kacyo)

Publicado: 14.12.2023

Com apoio e incentivo da Secretaria de Estado da Educação (Seduc/GO), três equipes do Centro de Ensino em Período Integral (Cepi) Professora Izabel Christina de Sousa Ortiz, da cidade de Formosa, conquistaram o título de campeãs nacionais de lançamento de foguetes na 50ª Jornada de Foguetes.

O torneio faz parte da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) e foi realizado em Barra do Piraí (RJ), de 4 a 7 de dezembro.

Os campeões são alunos do 7º, 8º e 9º anos do ensino fundamental. O supervisor das equipes, professor de Matemática Arlley Kacyo, explica que a participação na Jornada de Foguetes se deu graças ao destaque que alcançaram na Mostra Brasileira de Foguetes.

RECORDE NA JORNADA DE FOGUETES

A equipe de Goiás se destacou por ter conquistado mais de 130 medalhas ao longo do ano, trazendo da Jornada de Foguetes o troféu de campeões nacionais, com um lançamento de 367,8 metros de distância. Com essa marca, bateram o recorde de lançamento de foguete com garrafa PET em Goiás, superando o registro anterior de 260 metros.

Na mostra, os alunos goianos tiveram a oportunidade de construir e lançar foguetes de garrafas PET, usando materiais alternativos.

Segundo o professor Arlley, a primeira participação dos estudantes na Jornada foi na época da pandemia, quando os alunos estavam tendo aulas on-line.

“Em uma turma de iniciação científica, do sétimo ano, eles escolheram o tema sobre astronomia. E dentro da astronomia escolheram fazer sobre o foguete de garrafa PET. Foi nosso primeiro ano de participação e já conquistamos três medalhas de bronze. Nós lançamos um foguete, ele foi a 133 metros”, afirma.

A partir de então, o professor conta que foram várias as conquistas em torneios de astronomia. A Jornada de Foguetes é um deles.

Durante o evento, os participantes foram avaliados com base no alcance obtido pelos foguetes, que são construídos com garrafas PET. Além das premiações, os estudantes tiveram a oportunidade de participar de palestras e oficinas práticas sobre astronomia e ciências, com a presença de astrônomos e especialistas, observação de constelações, apresentações de alunos e lançamento de foguetes em uma pista de pouso.

PREMIADOS

Professores líderes das equipes:

Arlley Kacyo da Silva Fraga

Roberto José da Paixão Filho

Equipe 9° ano

Alcance: 367,8 metros

Integrantes: Gabriela Engler Aroucha, Jamilly de Jesus Spindola Fernandes, Julia da Silva Flores

Equipe 8° ano

Alcance: 296,2 metros

Integrantes: Eduarda Koch, Geovana Dourado Alves, Igor Alencar de Oliveira

Equipe 7° ano

Alcance: 251,5 metros

Integrantes: Arthur Valadares de Oliveira, Pedro Henrique Silva Rosa, Yuri Rafael Tavares Ferreira

Editado por Juliana Carnevalli via Secretaria da Educação – Governo de Goiás