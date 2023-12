Hub Goiás recebe Finep Day (Foto: Liliane Barberino)

O auditório do Hub Goiás, no Setor Leste Universitário, em Goiânia, recebeu nesta segunda-feira (11/12) um dos principais eventos de inovação do Brasil: o Finep Day. O encontro foi promovido pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), empresa pública vinculada ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), em colaboração com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Goiás (Secti) e o Hub Goiás.

O Finep Day apresentou oportunidades de financiamento para empresas de todos os portes, startups, cooperativas e Institutos de Ciência e Tecnologia (ICTs).

Um dos encontros mais importantes para o fomento da inovação no Brasil, o Finep Day lotou o auditório do Hub Goiás e contou com uma programação diversificada. Além disso, o evento reservou espaço para a interação direta com instituições-chave.

Para o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, José Frederico Lyra Netto, o evento foi uma oportunidade para os interessados esclarecerem suas dúvidas.

“Foi uma chance de conexão e oportunidades para conhecimento dos editais de fomento e das possibilidades de subvenção econômica para levarmos Goiás ao status de referência em empreendedorismo e inovação no país”.

FINEP DAY

Durante a tarde de conexões, foram apresentados casos de empresas que encontraram apoio da Finep para impulsionar seus negócios, como a GONexter – A Healthtech Company, que usa a tomografia molecular com fluorescência para otimizar o acesso ao diagnóstico de câncer de mama; e a Floê Cosméticos, que possui um projeto de dermocosmético multifuncional com ativos derivados do buriti, copaíba, pequi e babosa.

A Finep oferece apoio financeiro reembolsável e não reembolsável e de investimento.

O evento híbrido, que possibilitou a participação presencial e virtual, contou com a parceria da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (Fapeg) e da Goiás Fomento. O titular da Secti ainda lembrou que “a inovação é importante para que Goiás seja competitivo no mundo”. Segundo José Frederico, “não tem como Goiás ser referência sem investir em tecnologia e inovação”.

Editado por Juliana Carnevalli via Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação – Governo de Goiás