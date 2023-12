Redesim em Anápolis foi implementada pela Juceg (Foto: Juceg)

Publicado: 14.12.2023

O empresariado anapolino conta, a partir de agora, com a consulta prévia locacional de forma automatizada para abertura de empresas. A conquista vem da Redesim, Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios, implementada pela Junta Comercial do Estado de Goiás (Juceg) no município.

Antes, os usuários solicitavam a abertura de empresa na Junta Comercial via portal do empreendedor e não tinham validação da prefeitura municipal quanto a endereço e atividade. Isso ocasionava ocorrências como endereço indevido e atividade não permitida no local.

Agora, com a consulta prévia locacional implantada, os anapolinos terão retorno em tempo real, pois a prefeitura validará de forma automática, no momento do preenchimento das informações no site, se está permitida aquela atividade naquele endereço.

A integração de Anápolis, uma das maiores cidades de Goiás, à Redesim é um marco importante e trará vários benefícios imediatos ao município, na opinião do presidente da Juceg, Euclides Barbo Siqueira.

“Imagine a economia de tempo que o empresário e seu contador terão em contar, em um único ambiente virtual, com todos os entes necessários para se constituir uma empresa e ter seu CNPJ em mãos em questão de poucas horas. É compromisso do Governo de Goiás, por meio da Juceg, de facilitar a vida do empresário. E é isso que estamos fazendo ao digitalizar e desburocratizar processos. Todos os 246 municípios goianos estão sensibilizados para a Redesim”, explica Euclides.

REDESIM

A Redesim engloba, em um único ambiente virtual, os órgãos de registro (juntas comerciais, cartórios de Registro Civil de Pessoas Jurídicas e OAB-GO); as administrações tributárias no âmbito federal, estadual e municipal; e os órgãos licenciadores, em especial Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária e Meio Ambiente.

A prefeitura que integra no sistema unificado reduz a burocracia necessária para abertura de empresas, fazendo com que o empreendedor e também os contadores ganhem tempo e acelerem todos os trâmites processuais.

Editado por Juliana Carnevalli via Junta Comercial de Goiás (Juceg) – Governo de Goiás