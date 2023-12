Cartão com R$ 300 mensais do Goiás Social começou a ser entregue em julho, a mulheres vítimas de violência, com medida protetiva (Foto: Foto: Carol Costa)

Publicado: 22.12.2023

A Secretaria de Desenvolvimento Social (Seds) disponibilizou nesta quinta-feira (21/12), 112 cartões do Goiás por Elas, a moradoras de Aparecida de Goiânia, vítimas de violência doméstica. Somados aos que foram distribuídos anteriormente, 675 mulheres já foram beneficiadas em 15 municípios.

Com o cartão, as mulheres passarão a receber um valor mensal de R$ 300 por até um ano, garantindo amparo social e financeiro em uma situação de violência e em vulnerabilidade social, contribuindo para romper com o ciclo em que se encontram.

As beneficiadas estão inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) e possuem medida protetiva de urgência. A previsão é de R$ 3,6 milhões de investimento anual no programa.

Assim como nas entregas anteriores, as mulheres ainda puderam fazer inscrições para o Aluguel Social, junto à Agência Goiana de Habitação (Agehab), Água Social (Saneago) e tarifa social de energia pela Equatorial. Também tiveram opção de inscrições em cursos de qualificação oferecidos pela Secretaria da Retomada, que ainda fez encaminhamentos para vagas de emprego.

A OVG recebeu adesões para o Programa Meninas de Luz e a Seds distribuiu kits de absorventes do Programa Dignidade Menstrual e fez inscrições nos programas Mães de Goiás, Aprendiz do Futuro e Passe Livre Estudantil.

O secretário Wellington Matos ressalta que o enfrentamento à violência contra a mulher é uma pauta prioritária do Governo de Goiás.

“O Goiás por Elas é mais uma das frentes de combate que promove transformação na vida dessas mulheres, ao prestar apoio financeiro e oferecer a elas oportunidades de qualificação e de trabalho, além de benefícios sociais”, destaca.

A.F, 19 anos, foi uma das que retiraram o cartão em Aparecida de Goiânia e fez inscrição para o curso de maquiagem profissional.

“Eu já trabalho em salão, mas com o curso eu terei um certificado e vou ficar cada vez mais independente. A minha vida está mudando, eu vou correr atrás das minhas coisas, vou seguir em frente”, declarou.

Já M.L.S, 18 anos, contou que a mãe cuida dela e de dois irmãos, que são menores, com apenas um salário mínimo.

“Esse cartão vai ajudar nas compras e outras coisas. Agora, vou ali olhar os cursos e programas que estão sendo oferecidos também”, garante.

