Ao lado das filhas Ana Paula e Adriana Rezende, governador Ronaldo Caiado presta homenagem ao ex-governador Iris Rezende, que completaria 90 anos nesta sexta-feira (Foto: Lucas Diener e Jéssica Silveira)

Publicado: 22.12.2023

ouça:

A inauguração de uma Escola Padrão Século 21 em Catalão, na véspera da data em que Iris Rezende Machado completaria 90 anos, se transformou em uma grande homenagem à memória do ex-governador, morto em 2021.

O evento contou com a presença do governador Ronaldo Caiado, de duas filhas do homenageado, Ana Paula e Adriana Rezende, do prefeito Adib Elias e de outras autoridades municipais e estaduais.

Ao descerrar a placa que registrou o batismo do Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás (CEPMG) com o nome de Iris Rezende Machado, Caiado declarou que a homenagem foi uma forma de reconhecer e retribuir tudo aquilo que o ex-governador fez por Goiás, em especial pela educação.

“Imortalizar o nome de Iris Rezende em uma obra como essa é algo que o dignifica, porque um padrão de excelência como esse é o que ele gostaria de ver instalado em todos os colégios de Goiás”, afirmou.

O governador classificou Iris como uma “pessoa especial”, por quem nutria carinho devido a sua “sabedoria, pela maneira humilde de ser e gesto cativante que tinha com as pessoas”.

Adriana Rezende resumiu o sentimento da família com uma única palavra: gratidão.

“Quando vê que todo o esforço e a dedicação dele são reconhecidos, e a gente colhe esse legado. É de dar muita alegria”, disse ela.

No discurso, Ana Paula Rezende enalteceu a carreira política do pai, motivo pelo qual ele é tão respeitado. “Existiu um Goiás antes e outro depois de Iris Rezende. Ele preparou esse estado para chegar onde chegamos hoje: desenvolvido e no rumo certo”, ressaltou. Após conhecer as instalações do colégio, a filha de Iris atestou a qualidade da obra: “Governador, o senhor está fazendo história em Goiás. Duvido que exista uma escola particular melhor que essa aqui”.

A relação de Iris Rezende com Catalão foi destacada durante o evento. Sob sua gestão como governador, o estado pavimentou a GO-020, rodovia que liga a capital, Goiânia, ao município da região da Estrada de Ferro. Também eram da cidade, lembrou Ana Paula, pessoas que caminharam lado a lado de Iris durante toda sua trajetória política. “Não foram só companheiros, mas amigos leais de uma vida inteira”, definiu.

“GIGANTE”

O prefeito de Catalão, Adib Elias, citou uma frase de Iris que o marcou — “A política não aguenta obra, ninguém aguenta” — para recordar como o ex-governador reforçava seu compromisso de concluir e entregar tudo que anunciava.

“Quem constrói, quem edifica, tem de ser lembrado sempre. Aos comuns, dá-se o epitáfio. Aos gigantes, a história. Fazer, trabalhar, mudar, transformar, construir, acreditar, lutar, desafiar e vencer, todos eram verbos da gramática administrativa de Iris”, concluiu.

A secretária de Educação, Fátima Gavoli, explicou que a decisão de homenagear Iris com o nome da escola “partiu da própria comunidade”. Localizado na Avenida das Américas, o CEPMG tem capacidade para atender 1.440 estudantes.

São 12 salas de aula, auditório, biblioteca, laboratórios de Ciências e Informática, cozinha com refeitório, vestiários, quadra poliesportiva coberta, itens de acessibilidade, área verde e espaços de convivência. “Modelo de sucesso que só existe em Goiás”, assegurou a secretária.

A obra começou em julho do ano passado, após a demolição do então Colégio Estadual Professora Zuzu. O agora CEPMG Iris Rezende Machado é a segunda unidade de ensino com perfil militar no município. O investimento no colégio foi de R$ 4,6 milhões.

MAIS ENTREGAS

Ainda em Catalão, o governador entregou 202 certificados de conclusão de cursos oferecidos pelo Colégio Tecnológico de Goiás (Cotec) – a maioria de corte e costura – e de 79 cartões do Crédito Social. Na sequência, houve um encontro com crianças para a distribuição de 7.310 brinquedos do Natal do Bem.

Editado por Kattia Barreto via Secretaria de Comunicação – Governo de Goiás