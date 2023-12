Governador Ronaldo Caiado comemora entrega de mais 130 moradias a custo zero: tranquilidade e dignidade para as famílias (Fotos: Hegon Corrêa, André Saddi e Romulo Carvalho)

Publicado: 24.12.2023

A conquista da casa própria, casa a custo zero, sem qualquer tipo de financiamento, chegou para 130 famílias de Edealina, Palmelo e São Miguel do Passa Quatro nesta sexta-feira (22/12). A entrega das moradias foi realizada pelo governador Ronaldo Caiado, que destacou o benefício social do investimento de R$ 15 milhões nos três municípios.

“Será um Natal dos sonhos para essas 130 famílias, que vão poder entrar na sua própria casa, ter tranquilidade, dignidade, e quem sabe amanhã até estender ela um pouco porque há espaço para ampliação”, frisou o governador.

Uma das contempladas, Cristina Reis, de Palmelo, se emocionou: só tenho gratidão (Fotos: Hegon Corrêa, André Saddi e Romulo Carvalho)

A entrega de novas casas a custo zero para famílias em situação de vulnerabilidade social é uma iniciativa do programa Pra Ter Onde Morar – Construção, operacionalizado pela Agência Goiana de Habitação (Agehab) e pela Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra). Cada moradia tem custo médio de R$ 127 mil para o Estado. Os recursos são do Fundo de Proteção Social de Goiás (Fundo Protege).

CASA A CUSTO ZERO

Nesta sexta-feira, as transferências das chaves começaram por Edealina, onde 50 novas residências foram entregues, com investimento de R$ 5,7 milhões. Durante o evento no município, Caiado se emocionou ao ser comunicado pela prefeitura local que o loteamento onde as novas residências foram erguidas receberá o nome de Ronaldo Ramos Caiado Filho – o filho do governador falecido em julho de 2022.

Wanderson Bueno, de Palmelo, vai investir na casa: “o que estava pagando de aluguel vou investir para mobiliar a casa” (Fotos: Hegon Corrêa, André Saddi e Romulo Carvalho)

Em seguida, a comitiva se deslocou para Palmelo, onde foram contempladas 30 famílias. A construção das habitações, no Residencial José Guanabara de Lima, demandou investimento de R$ 3,5 milhões.

Por último, Caiado esteve em São Miguel do Passa Quatro. Ali, 50 unidades construídas no Loteamento João Batista foram entregues a famílias carentes. O investimento foi de R$ 5,8 milhões.

GRATIDÃO

Uma das contempladas, Cristina Reis, de Palmelo, se emocionou.

“Só tenho gratidão”, afirmou ela.

Wanderson Bueno, outro contemplado, falou sobre planos para o futuro:

“O que estava pagando de aluguel vou investir para mobiliar a casa”.

“Foi um presente enorme, guiado por Deus”, descreveu Lourdes Pereira, que recebeu a chave da casa de número 1.000 do Programa, em São Miguel do Passa Quatro.

Ainda no município, Antonia dos Santos contou como foi ser surpreendida pela notícia da casa nova:

“O coração subia, descia. Agora vou abrir a porta e dizer: ‘Isso aqui é meu’”.

O vice-governador Daniel Vilela acompanhou as entregas e afirmou que o governador Ronaldo Caiado está resgatando a política habitacional do Estado.

“Isso dá dignidade, alegria, autoestima e esperança a muitas famílias. Passaram-se quase 30 anos para que houvesse isso novamente. São moradias para famílias que precisam e merecem”, sublinhou ele.

Secretário da Infraestrutura, Pedro Sales, explicou que o Programa “Pra ter Onde Morar” é voltado à população do interior, que por décadas foi negligenciada em programas habitacionais.

“Agora, temos uma iniciativa séria, com impacto e que traz dignidade. Caiado trata com carinho, zelo e dedicação a moradia para as famílias goianas. É uma referência no que é proteção social para o Brasil”, garantiu o presidente da Agehab, Alexandre Baldy.

“São casas de qualidade, com infraestrutura, onde as famílias terão dignidade e conforto”, pontuou a prefeita de Edealina, Cristina Alves.

Antonia dos Santos, de Palmelo, contou que foi surpreendida pela notícia da casa nova. Agora vou abrir a porta e dizer: ‘Isso aqui é meu’ (Fotos: Hegon Corrêa, André Saddi e Romulo Carvalho)

Em clima de Natal, o prefeito de São Miguel do Passa Quatro, Gilmar Pereira, agradeceu.

“O melhor presente que o município poderia receber são essas 50 casas”.

Já o prefeito de Palmelo elogiou a iniciativa do Governo de Goiás.

“Nunca vi um governador construir tanta casa e com qualidade. O material utilizado é acima da média”, destacou Renato Resende.

NATAL DO BEM

Durante a passagem por São Miguel do Passa Quatro e Palmelo, o governador também fez a entrega de brinquedos do Natal do Bem. Tradição no estado, o Governo de Goiás adquiriu neste ano 525 mil brinquedos, entre bolas, bonecas, bicicletas e outros itens, para serem distribuídos às crianças goianas.

“São todos brinquedos de qualidade e que espalham alegria pelo Estado, ajudando a criar memórias positivas e ensinando pelo exemplo o benefício de fazer o bem”, concluiu Caiado.

O Natal do Bem é uma ação do Goiás Social e tem a parceria da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG).

