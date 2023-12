Distrito Agroindustrial de Anápolis possui mais de 200 empresas instaladas (Foto: Codego)

Publicado: 24.12.2023

A Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (Codego) criou um comitê gestor que vai cuidar da administração do Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia). O objetivo é dar mais celeridade e eficiência ao trabalho da companhia no polo industrial, que é o maior de Goiás.

Empresários da cidade se reuniram com a diretoria da Codego nesta sexta-feira (22/12), em Goiânia, para falar das mudanças na gestão do distrito e dos investimentos previstos para 2024.

DAIA

“O Daia é prioridade para a Codego e para o Governo de Goiás. Ele é o motor que impulsiona o setor produtivo de Anápolis e tem papel fundamental no desenvolvimento do nosso estado. Dada sua importância, criamos um comitê gestor, com uma equipe altamente qualificada para conquistarmos os melhores resultados”, destacou o presidente da companhia, Francisco Jr.

O grupo gestor estará ligado à diretoria e às demais áreas da companhia, sob a coordenação do vice-presidente da empresa, Alexandre Ribeiro. “Todas as mudanças visam dar mais agilidade, potencializar os negócios e fomentar a economia goiana”, complementou Francisco Jr.

Uma série de encontros foram promovidos, ao longo dos últimos meses, com as entidades empresariais de Anápolis, para ouvir o setor produtivo, entender suas demandas, e discutir o plano de ação que a Codego está preparando para colocar em prática no início do ano. Nesta reunião, foram apresentadas a visão e as metas estabelecidas para o ano que vem, além de alguns investimentos que devem ser feitos para beneficiar o Daia.

“Estamos preparando investimentos para garantir melhor qualidade da água que fornecemos, da energia, do esgoto e da infraestrutura do polo industrial como um todo. Ao mesmo tempo, estamos ampliando o Daia. Na segunda quinzena de janeiro, deve ser publicado o edital da expansão do distrito, o DaiaPlam, uma área de 1,7 milhão de metros quadrados da Plataforma Logística Multimodal”, explicou o presidente da Codego.

EXPEDIENTE

Com o objetivo de se aproximar do setor produtivo e dar mais agilidade às demandas do Complexo Daia, o presidente e os diretores da Codego vão cumprir expediente na sede da companhia no Daia pelo menos uma vez por mês.

“Vamos preparados para dar resposta às demandas dos empresários do distrito. Quanto mais próximos estivermos, maior agilidade teremos para fazer as coisas acontecerem”, ressaltou Francisco Jr.

Editado por Kattia Barreto via Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (Codego) – Governo de Goiás