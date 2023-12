No Hugol, haverá recesso nas áreas administrativas, exames agendados, atendimento ambulatorial e Banco de Sangue (Foto: SES)

Publicado: 24.12.2023

A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) informa que as unidades de saúde localizadas na capital e no interior terão o funcionamento alterado nos dias 25/12 e 01/01 em função dos feriados de Natal e Ano Novo.

Na maioria das unidades o funcionamento dos ambulatórios estará suspenso, retornando à normalidade nos dias 26/12 (terça-feira) e 02/01 (terça-feira, primeiro dia útil de 2024). Serão mantidos, sem interrupção, os atendimentos aos pacientes internados e aos casos de urgência e emergência.

UNIDADES DE SAÚDE

No Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) estarão em recesso as áreas administrativas, os exames agendados, o atendimento ambulatorial e o Banco de Sangue da unidade.

No Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (Crer) e no Hospital Estadual de Dermatologia Sanitária Santa Marta (HDS), as consultas e terapias estarão suspensas no Natal e no Ano Novo.

No Centro Estadual de Atenção Prolongada e na Casa de Apoio Condomínio Solidariedade estarão em funcionamento, nos dois feriados, a Casa de Apoio e o Núcleo de Internação, seguindo o fluxo de recebimento de pacientes por meio da Central de Regulação.

Nos hospitais estaduais de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo), de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada (Heapa) e de Doenças Tropicais Anuar Auad (HDT), os atendimentos de urgência e emergência e ao paciente internado permanecem normais, em regime de escala, no Natal e no Ano Novo.

No HDT, o funcionamento do ambulatório retorna à normalidade nos dias 26/12 e 02/01. No Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad), o pronto-socorro e a assistência ao paciente internado serão mantidos sem interrupção. Não haverá atendimento ambulatorial na unidade nos dias 25/12 e 01/01.

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

No Hospital Estadual da Mulher Dr. Jurandir do Nascimento (Hemu) e no Hospital e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (HMNSL), os atendimentos de urgência e emergência acontecerão normalmente em regime de plantão.

Os setores administrativos dessas duas unidades, o Centro de Referência em Imunobiológicos Especiais (Crie) e o Banco de Leite Humano, instalados no Hemu, estarão fechados nos dias de Natal e Ano Novo.

No Hospital Estadual Dr. Alberto Rassi (HGG) permanece normal o atendimento dos pacientes internados e regulados para a unidade, bem como a realização das cirurgias de urgência e transplantes renais e de fígado, caso haja doação de órgãos.

INTERIOR E POLICLÍNICAS

As unidades hospitalares do interior também terão funcionamento diferenciado nos feriados de Natal e Ano Novo. Os Hospitais Estaduais de Trindade (Hetrin), Formosa (HEF), Santa Helena de Goiás (Herso), Luziânia (HEL), Jaraguá (HEJA), Pirenópolis (HEEJ) e Centro Norte Goiano (HCN) vão prestar atendimentos aos casos de urgência e emergência e aos pacientes internados. Os ambulatórios, áreas administrativas e realização de cirurgias eletivas retornam à normalidade nos dias 26/12 e 02/01.

As Policlínicas Estaduais localizadas em Goianésia, Formosa, Quirinópolis, Posse, Cidade de Goiás e São Luís de Montes Belos mantém apenas o serviço de hemodiálise em funcionamento normal. As demais áreas estarão fechadas no Natal e no Ano Novo.

Editado por Márcia Fabiana via Secretaria da Saúde – Governo de Goiás