Festival Internacional de Cinema de Goiânia dá visibilidade à produção audiovisual local (Foto: Secult)

Publicado: 28.12.2023

Goiás lidera o ranking de investimentos em cultura por meio de renúncia fiscal no Brasil em 2023, conforme aponta análise recente do Conselho Estadual de Cultura. O Programa de Incentivo à Cultura – Goyazes, operacionalizado pela Secretaria da Cultura (Secult), direcionou R$ 40 milhões a projetos artísticos-culturais.

Valor supera proporcionalmente estados como Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul. O recurso de R$ 40 milhões beneficiou quase 300 projetos em mais de 75 municípios, incluindo Goiânia e cidades menores, como Itauçu, Nova Roma, Itapirapuã, Britânia, Matrinchã e Nova América.

INVESTIMENTOS EM CULTURA

“Esses números destacam o papel da renúncia fiscal como um mecanismo estratégico no fomento à cultura, refletindo uma tendência de apoiar diferentes formas de expressão artística e preservar o patrimônio cultural”, pontua a secretária da Cultura, Yara Nunes.

As iniciativas contemplam:

Festivais de música, cinema e gastronomia na capital e no interior;

Edição e publicação de livros de autores goianos;

Exposições artísticas;

Turnês de artistas locais pelo estado;

Gravações de CDs;

Apresentações de peças teatrais e espetáculos de dança;

Oficinas de práticas artístico-culturais diversas;

Produção e pós-produção de filmes que irão fomentar o audiovisual goiano nos próximos anos.

Além de eventos já consolidados no calendário cultural goiano, como a Procissão do Fogaréu, na cidade de Goiás; a mostra “O amor, a morte e as paixões”, em Goiânia, que chegou em sua 14ª edição este ano; o projeto “Música no Campus”, também na capital, concebido em 2009 e que, desde então, realizou cerca de 40 shows de grandes nomes da Música Popular Brasileira a preços acessíveis.

O Programa Goyazes 2023 possibilitou o restauro do órgão de tubos da Igreja Nossa Senhora do Rosário, na cidade de Goiás. Ele é o primeiro instrumento do tipo no estado e contou com aporte no valor de R$ 184 mil para voltar a funcionar.

Dentre tantos outros projetos que se destacam na seleção 2023 está a organização, edição, publicação e divulgação de uma antologia de obras integrais da Literatura Goiana, cobrindo um panorama de 100 anos. E ainda o II Festival Internacional de Cinema de Goiânia – (GIFF), que assegura a promoção, difusão e circulação de longas e curtas de qualquer gênero e tipologia, em nível internacional.

COMO FUNCIONA

O Programa Goyazes consiste no financiamento de projetos inscritos por proponentes goianos/residentes em Goiás e por empresas privadas atuantes no estado em troca da concessão do benefício fiscal do ICMS.

Após a fase de inscrições, que são mensais, os projetos culturais passam por avaliação do Conselho Estadual de Cultura e homologação da secretária de Cultura. Em seguida, passam a fazer parte de um banco de dados on-line no site, o que facilita o acesso por empresas interessadas.

