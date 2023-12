Hospital do Centro-Norte Goiano (HCN), em Uruaçu: unidade mantém atendimentos de urgência e emergência sem interrupções durante o feriado de Ano Novo (Foto: SES-GO)

Publicado: 29.12.2023

O funcionamento de parte das unidades do Governo de Goiás sofrerá alterações nos próximos dias, por causa do feriado de Ano Novo, comemorado em 1º de janeiro. As mudanças não impactam os órgãos que desenvolvam atividades consideradas essenciais, como saúde, policiamento, bombeiro militar, arrecadação e fiscalização.

Confira abaixo o quê abre e o quê fecha nesses próximos dias.

AGR

A Agência Goiana de Regulação (AGR) manterá o atendimento pelos seus canais eletrônicos (e-mail ouvidoria@agr.go.gov.br e site www.agr.go.gov.br/ouvidoria) no fim de semana e na segunda-feira (01/01). O atendimento será pleno a partir da terça-feira (02/01). Usuários poderão enviar mensagens para o whatsapp 62-98480 7353 ou falar na central 0800 704 3200 (saneamento e transporte) e 0800 727 0167 (energia).

VAPT VUPT

As unidades do Vapt Vupt na capital e no interior terão expediente normal nesta sexta-feira (29/12). No sábado (30/12), aquelas que possuem atendimento em Goiânia e Aparecida de Goiânia também seguirão expediente normal, no horário habitual de funcionamento. Na segunda-feira (01/01) todas as unidades estarão fechadas. O atendimento será retomado normalmente na terça-feira (02/01).

CEASA

As Centrais de Abastecimento de Goiás (Ceasa) terão funcionamento normal nesta sexta-feira (29/12), no sábado (30/12) e no domingo (31/12). Nesses três dias as Centrais abrem às quatro da manhã e encerram seu funcionamento ao meio-dia. Na segunda-feira (01/01) a Ceasa estará fechada.

DETRAN

No Detran não haverá atendimento presencial somente na segunda-feira (01/01), devido ao feriado. Porém, a maioria dos serviços continua disponível aos usuários no aplicativo Detran GO ON ou no site goias.gov.br/detran.

SANEAGO

Mesmo durante o feriado, equipes da Companhia de Saneamento de Goiás S/A (Saneago) vão manter os trabalhos operacionais para o pleno funcionamento dos sistemas de água e esgoto. O atendimento ao cliente para informar vazamentos, consultar faturas, entre outros, será garantido, com suporte 24 horas. Os interessados devem procurar os seguintes canais: Central de Atendimento pelo número 0800 645 0115, pelo WhatsApp (62) 3269-9115 ou chat on-line pelo site da Companhia: www.saneago.com.br

SAÚDE

Os hospitais estaduais localizados na capital e no interior terão o funcionamento alterado no dia 01/01 em função do feriado.

Na maioria das unidades da Secretaria de Estado da Saúde o funcionamento dos ambulatórios estará suspenso, retornando à normalidade na terça-feira (02/01), primeiro dia útil de 2024. Os atendimentos aos pacientes internados e aos casos de urgência e emergência serão mantidos sem interrupção.

PROCON

No Procon Goiás não haverá expediente na segunda-feira (01/01) em virtude do feriado de Ano Novo. O atendimento telefônico para denúncias e orientações de consumo, feito pelo número 151, também estará indisponível. Os consumidores poderão registrar suas reclamações pela internet, por meio da plataforma Procon Web (proconweb.ssp.go.gov.br). As atividades serão retomadas na terça-feira (02/01).

CULTURA

Os espaços culturais gerenciados pela Secretaria de Estado da Cultura estarão fechados neste sábado (30/12), domingo (31/12) e na segunda-feira (01/01). Na terça-feira (02/01), o funcionamento será retomado em horário normal.

Editado por Hosana Alves via Secretaria de Comunicação – Governo de Goiás