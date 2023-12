PPA Goiás 2023 investiu R$ 12 milhões para garantir inclusão social e segurança alimentar (Fotos: Seapa-GO)

Publicado: 29.12.2023

Ao longo deste ano, o Programa de Aquisição de Alimentos do Estado de Goiás (PAA Goiás 2023) consolidou-se como uma ferramenta essencial para o fortalecimento da agricultura familiar e o combate à insegurança alimentar.

Gerido pela Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa) e pela Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater), em parceria com o Gabinete de Políticas Sociais (GPS) e a Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), o programa alcançou resultados expressivos que refletem seu compromisso com a produção local e o bem-estar da população.

DIVERSIDADE PRODUTIVA

Em 2023, foram selecionados 845 agricultores em 116 municípios goianos, o que demonstra o comprometimento do governo em abranger toda a diversidade produtiva. Com investimento total de R$ 12 milhões, o PPA Goiás incentivou a agricultura familiar, um dos pilares da economia goiana.

O secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Goiás, Pedro Leonardo Rezende, enfatiza a importância do programa como catalisador do desenvolvimento sustentável do agronegócio goiano.

“O PAA Goiás é uma maneira pela qual o Governo de Goiás demonstra que é possível unir o agronegócio e o aspecto social, apoiando a produção agropecuária, que é uma das forças do nosso estado, sem jamais esquecer do cuidado com as pessoas em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar”, destaca.

RESULTADOS QUE EVIDENCIAM RELEVÂNCIA ECONÔMICA E SOCIAL

Pelo PAA Goiás 2023, os agricultores assumem a responsabilidade fundamental de transportar os alimentos até uma das 157 entidades socioassistenciais previamente selecionadas pela OVG, desempenhando um papel vital na promoção da segurança alimentar em Goiás. Até o momento, dos 845 produtores selecionados, 782 já entregaram seus produtos.

Neste ano, a previsão é distribuir 2,7 mil toneladas de alimentos, que estão em fase final de entrega às instituições que atendem pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional em todo o estado. Entre os produtos adquiridos pelo Governo de Goiás na modalidade Compra com Doação Simultânea, estão legumes e verduras, frutas, cereais, produtos de origem animal (mel, carnes etc.) e produtos processados (bolos, pães, doces etc.).

A gerente de Agricultura Familiar e Inclusão Produtiva, Cristhian Lorraine Araújo, comenta sobre a fase atual do programa. “Os produtores já emitiram notas fiscais à Seapa no valor de R$ 10,8 milhões. Esse montante representa mais de 90% do total previsto de R$ 12 milhões para o PAA Goiás 2023. Isso evidencia não apenas a eficiência na execução do programa, mas também a relevância econômica e social que o PAA representa para a agricultura familiar goiana”, ressalta.

PAA GOIÁS 2023

A produtora Bel Moura, que já participou de outras edições do PAA, fala da importância crucial do programa para os agricultores. “O PAA é a melhor coisa que tem para nós, produtores”, afirma. A agricultora, que comercializa leite, mandioca e frutas para o Estado por meio do programa, ainda destaca o PAA como uma oportunidade única que garante a comercialização justa dos produtos, sem onerar os produtores com altos custos logísticos.

O PAA Goiás 2023 foi marcado por uma participação significativa dos agricultores. “Este engajamento contínuo destaca o caráter inclusivo do PAA, evidenciando seu papel crucial na promoção da agricultura familiar e no fortalecimento da produção local”, destaca Patrícia Honorato, superintendente de Produção Rural da Seapa.

Editado por Hosana Alves via Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Governo de Goiás