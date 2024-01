Hugol é referência em cirurgias cardíacas, transfusões sanguíneas, captações de órgãos e demais procedimentos de urgência e emergência (Foto: Thauann Sales/Agir)

Publicado: 02.01.2023

O Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) totalizou, em 2023, mais de 20 milhões de procedimentos realizados desde sua inauguração, em 2015. Os dados são de novembro de 2023 e envolveram cirurgias cardíacas, transfusões sanguíneas, captações de órgãos e demais procedimentos de urgência e emergência.

No mesmo período, foram realizados mais de 13,4 mil atendimentos de urgência e emergência, ambulatoriais, internações e atendimentos da equipe multidisciplinar.

O número de procedimentos cirúrgicos chegou a mais de 169,2 mil, sendo 2,3 mil cirurgias cardíacas, especialidade do hospital. Também no período foram realizados mais de 6,4 milhões de exames laboratoriais e de imagem; 87,8 mil transfusões sanguíneas; e mais de mil órgãos captados.

Segundo o diretor-geral do Hugol, Hélio Ponciano Trevenzol, esses números reforçam o compromisso de excelência na saúde.

“Nossa equipe é composta por profissionais altamente capacitados e comprometidos e tem se destacado nos atendimentos de casos graves e emergenciais”.

HUGOL – SATISFAÇÃO DO USUÁRIO

A unidade do Governo de Goiás encerra 2023 com 92,96% no índice mensal de satisfação do usuário. Os dados são referentes à Pesquisa de Satisfação do Usuário, realizada em novembro, onde foram entrevistados 582 pacientes do ambulatório e da internação.

Essa avaliação é realizada diariamente e aborda pontos como: qualidade do atendimento recebido na recepção e pelas equipes médicas e multiprofissionais; realização de exames; alimentação; limpeza do ambiente; estrutura e equipamentos.

A supervisora de Experiência do Paciente, Viviane de Oliveira, explica que as opiniões coletadas auxiliam na revisão de rotinas, fluxos, documentos e treinamentos, buscando sempre oportunidades de melhorias garantindo aumento da qualidade do atendimento na instituição.

“Pacientes, familiares e cuidadores definem o ‘valor’ do cuidado prestado, o que permite que a instituição foque seus esforços no que importa para eles”, explica

