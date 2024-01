Todas as unidades básicas de saúde do município realizarão atividades de conscientização, prevenção e educação

Publicado: 09.01.2024

O ano de 2024 acabou de começar e com ele inicia-se o Janeiro Branco, uma campanha que visa sensibilizar a população sobre a importância da saúde mental. Nesse período, de forma mais intensificada, é feita a conscientização sobre o tema, promovendo ações em todas as unidades de saúde do município.

“Campanhas como o Janeiro Branco são importantes por promoverem o diálogo e revisitarem assuntos de extrema relevância, que muitas vezes não recebem a devida atenção. Estimular a população a buscar ajuda profissional é garantir uma melhor qualidade de vida para quem enfrenta questões relacionadas à saúde mental”, afirma a secretária de saúde, Elinner Rosa.

Ansiedade, depressão e pânico são algumas das doenças mais conhecidas e podem ser causadas por diversos fatores, como: estresse, traumas, genética e abuso de substâncias. Os sintomas podem ser variados, transitando desde a alteração de humor, desânimo, problemas ao dormir, preocupação excessiva, entre outros, que podem indicar a necessidade de atenção à saúde mental e a busca por atendimento médico.

Com isso, é preciso buscar a ajuda de profissionais para diagnosticar e tratar o sofrimento ou dificuldades emocionais. Por isso, visando acolher toda a população de Anápolis, a Prefeitura, disponibiliza uma rede de atendimento estruturada, desde a atenção básica até serviços especializados.

As pessoas que possuem interesse em realizar consultas e acompanhamento, podem buscar a unidade de saúde mais próxima da sua residência, onde encontrará uma equipe técnica multiprofissional capacitada a oferecer os cuidados necessários. Em caso de acompanhamento com especialista, a unidade fará o encaminhamento adequado, podendo ser atendido em um dos três dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), além disso, o município conta com um ambulatório à disposição para garantir tratamento qualificado.

Confira abaixo o cronograma completo:

09/01 — UBS Jardim das Américas, às 8h

09/01 — UBS Vila Fabril, às 8h30

09/01 — UBS Parque Iracema, às 8h30

09/01 — UBS Interlândia, às 8h30

09/01 — UBS Guanabara, às 8h30

09/01 — UBS Souzânia, às 8h30

09/01 — UBS Jardim das Oliveiras, às 8h30

09/01 — UBS São José, às 8h30

09/01 — UBS Pirineus, às 8h30

10/01 — UBS Dom Manoel, às 8h30

10/01 — Cinema: filme Soul, CAPS III AD Viver, às 8h30

11/01 — UBS Jardim Alexandrina, às 8:30

11/01 — UBS Bandeiras, às 8h30

11/01 — UBS São Lourenço, às 8h30

12/0 — UBS Maracanã, às 8h30

12/01 — UBS Anexo Itamaraty, às 8h30

12/01 — UBS Santa Isabel, às 14h00

16/01 — UBS Joanápolis, às 8h30

17/01 — UBS Vila Esperança, às 8h00

17/01 — Aulão de zumba: CAPS III AD Viver, às 08h30

17/01 — UBS Santos Dumont, às 8h30

17/01 — UBS Adriana Parque, às 8h30

17/01 — UBS Filostro Machado, às 14h

18/01 — UBS Vila Norte, às 8h

18/01 — CAPS VidAtiva, às 9h

18/01 — UBS Maracananzinho, às 9h

19/01 — UBS Paraíso, às 8h30

19/01 — UBS São Carlos, às 9h

23/01 — UBS Calixtolândia, às 9h

23/01 — UBS Munir Calixto, às 9h

24/01 — UBS Abadia Lopes, às 8h

24/01 — Aulão de Yoga: CAPS III AD Viver, às 8h30

25/01 — CEU do Jardim Alvorada, às 8h

25/01 — UBS Jardim Esperança, às 8h

25/01 — UBS Vivian Parque, às 8h

25/01 — UBS Jardim Suíço, às 9h

26/01 — UBS Arco Verde, às 8h

26/01 — UBS Branápolis, às 8h30

26/01 — Igreja Imaculada (Setor Tropical), às 8h

26/01 — Ambulatório Espaço Florescer, às 9h

29/01 — UBS Goialândia, às 8h

29/01 — UBS Vila Formosa, às 8h30

29/01 — UBS Bairro de Lourdes, às 9h

30/01 — UBS JK, às 8h

30/01 — UBS João Luiz de Oliveira, às 9h

30/01 — UBS Recanto do Sol, às 8h

30/01 — UBS Vila União, às 8h

31/01 — Teatro Municipal, às 8h30