Benefício pode chegar a 15% para os proprietários de imóveis em dia com a quitação do tributo do ano passado e optarem pela cota única

Publicado: 09.01.2024

Proprietários de imóveis da cidade têm até o dia 10 de abril para quitar o IPTU/TSU referente ao exercício de 2024 com desconto de 10%, no pagamento à vista, podendo chegar a 15%, pelo programa Contribuinte Legal, que beneficia aqueles que estão em dia com a quitação do tributo do ano passado e optarem pela cota única. Os tributos foram lançados para 200 mil unidades residenciais e 44 mil lotes vagos, em geral.

“Os boletos para pagamento do IPTU 2024 serão lançados a partir da segunda quinzena de janeiro. Essa previsão é fruto do trabalho que a administração tem feito para possibilitar ao cidadão acesso mais rápido ao seu talonário. Lembrando que o IPTU é um dos tributos mais importantes do município, sendo utilizado pela administração para sanar as necessidades mais urgentes da cidade”, disse o diretor da Receita, Olisomar Pires.

O contribuinte pode procurar os canais virtuais por meio do Zap da Prefeitura ou, se optar presencialmente, na unidade do Rápido do Anashopping. Àqueles que possuem a inscrição do imóvel, podem também acessar o Portal do Cidadão e emitir a guia. Lembrando que todos os talões dos imóveis residenciais também serão enviados para cada residência até o dia do vencimento.

Quem optar pelo parcelamento, poderá dividir o valor devido em até oito vezes. Nenhuma parcela, exceto quando da cota única, terá valor inferior a R$ 141,20, respeitadas as isenções ora asseguradas aos contribuintes anapolinos. Após o vencimento de cada parcela incidirão sobre estas todos os acréscimos legais previstos na Lei Complementar Municipal n.° 136/2006, sob pena de responsabilidade funcional.