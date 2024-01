Pelo terceiro mês consecutivo, o levantamento revela que o quilo do tomate segue no topo com uma variação de 100%

Publicado: 09.01.2024

Foto: Gabriel Augusto

Em pesquisa realizada pelo Procon Anápolis, o valor da cesta básica no município para um indivíduo adulto chega a ser encontrado por R$ 612,65. O levantamento de preços foi realizado entre os dias 2 e 4 de janeiro, onde foram levados em consideração 23 itens, de diferentes marcas, em seis estabelecimentos comerciais.

Conforme simulação realizada pelo órgão, um indivíduo adulto que recebe um salário mínimo de R$ 1.412, comprometerá R$ 612,65 de sua renda, representando 43% de seu salário. Em comparação com dezembro de 2023, o valor médio da cesta básica em novembro era de R$ 532,72. Portanto, houve um aumento de R$ 79,93 no preço da cesta básica nacional.

Pelo terceiro mês consecutivo, o levantamento apresenta que o quilo do tomate segue no topo, com uma variação de 100%, onde valores trabalhados ficam entre R$ 5,99 e R$ 11,99. Dentre os outros produtos alimentícios, a banana ocupa a mesma colocação, com 100% de variação e preços entre R$ 3,99 e R$ 7,99.

Apesar dos preços elevados de alguns alimentos, outros produtos como o quilo da batata inglesa tiveram uma das menores oscilações, encontrado por valores entre R$ 8,99 e R$ 9,99, representando 11%. O café em pó (500g) teve uma modulação no preço de 13%, tendo como menor valor R$ 13,18 e o maior R$ 14,90. A média da precificação do óleo de soja também foi uma das menores, ficando num percentual de 21% com valores entre R$ 5,69 e R$ 6,89.

“O Procon orienta o consumidor, antes de ir às compras, sempre a pesquisar os preços dos produtos ou serviços antes de adquiri-los, por haver uma variação significativa de um estabelecimento para outro”, pontuou o diretor do órgão, Wilson Velasco.

Os produtos de limpeza ou higiene, também sofreram oscilações significativas. O sabão em pó, em dezembro de 2023, estava custando em média R$ 5,62. Já neste mês de janeiro, a média ficou em R$ 8,09, ou seja, uma diferença de R$ 2,47. Dentre os itens de limpeza, a água sanitária, no mês passado, custava em média R$ 2,96 e, neste levantamento, a média do valor foi de R$ 2,67, assim tendo uma diminuição de R$ 0,29.

“Os pontos positivos das pesquisas mensais de cesta básica efetivadas pelo órgão são que, além de acompanhar esses valores, verificamos a oferta desses itens aos consumidores anapolinos, observando ainda as embalagens, a validade e toda a proteção ao consumidor com relação à qualidade dos alimentos”, completou o diretor.

Vale lembrar que o órgão ressalta a importância da participação da população no combate às condutas ilícitas contra o consumidor. As denúncias ou qualquer prática suspeita podem ser denunciadas para o Procon, via WhatsApp (62) 3902-1365. Para conferir o relatório técnico completo sobre a pesquisa da cesta básica, acesse: https://www.anapolis.go.gov.br/pesquisas-procon/.