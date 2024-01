Interessado em concorrer a uma vaga nessas instituições de ensino deverá comparecer à unidade escolar desejada

Publicado: 10.01.2024

Duas novas escolas estaduais, localizadas em Goiânia e Aparecida de Goiânia, passam a receber, a partir desta segunda-feira (08/01), novas solicitações de matrícula. Em ambas as unidades, estão sendo disponibilizadas vagas para os anos finais do ensino fundamental (6º ao 9º ano) e para o ensino médio (1ª a 3ª série).

Em Goiânia, as vagas são para o Colégio Estadual Ronaldo di Ramos Caiado Filho, situado no Residencial Jardins do Cerrado 9. A unidade, construída em Padrão Século XXI, será inaugurada no início do ano letivo de 2024 e tem capacidade para atender até 1.296 alunos.

Já em Aparecida de Goiânia, a nova escola funcionará no Residencial Cândido de Queiroz e põe fim a uma espera de 11 anos. O colégio teve as obras iniciadas em 2013 e paralisadas pouco tempo depois. Em 2022, o Governo de Goiás assinou a ordem de serviço para a retomada a obra, que também será inaugurada na retomada das aulas.

MATRÍCULAS ABERTAS

O interessado em concorrer a uma vaga nessas instituições de ensino deverá comparecer à unidade escolar desejada a partir desta segunda-feira (08/01). As matrículas para o Colégio Estadual Ronaldo di Ramos Caiado Filho serão realizadas, excepcionalmente, no Colégio Estadual Jardim do Cerrado, localizado na Rua JC, no Jardim do Cerrado 7, em Goiânia.

Já as matrículas para o Centro de Ensino em Período Integral Sebastião Lemes Viana serão realizadas no próprio prédio, localizado na Rua 17, no Residencial Cândido de Queiroz, em Aparecida de Goiânia.

Para a efetivação da matrícula, será necessário apresentar os documentos pessoais do estudante e do responsável, comprovante de endereço, histórico escolar e certificado de vacinação.

Não haverá solicitação de vagas on-line, sendo as matrículas realizadas apenas de forma presencial. Vale lembrar ainda que o novo período de matrícula é válido apenas para as unidades escolares localizadas no Residencial Jardins do Cerrado 9, em Goiânia, e no Residencial Cândido de Queiroz, em Aparecida de Goiânia.

