Em breve serão iniciadas as obras do lado oeste que fará a interligação ao Bairro Morumbi

Publicado: 16.01.2024

Foto: PMA

Mesmo com o período chuvoso, a obra da ponte estaiada Edenval Ramos Caiado segue em ritmo acelerado com 60 pessoas trabalhando constantemente para o andamento da obra. Atualmente, a empresa responsável segue executando a instalação das estacas de concreto para a fundação da ponte do lado leste (Polocentro) e, em breve, será iniciado o mesmo processo no lado oeste (Morumbi).

O projeto representa um avanço na mobilidade urbana de Anápolis, promovendo a ligação entre as avenidas Brasil Sul e Pedro Ludovico (Polocentro — Morumbi). Com essa iniciativa estratégica, espera-se uma considerável melhoria no acesso à região sudeste do município, com a redução de tempo de deslocamento em até 20 minutos e diminuição do trajeto em quatro quilômetros. É estimado que 15 mil veículos sejam beneficiados todos os dias.

“Esta ponte chega para oferecer qualidade de vida e facilitar o cotidiano das pessoas. Não se trata apenas de melhorar o tráfego, mas também de tornar o acesso à cidade mais prático e ágil”, afirma o prefeito Roberto Naves.

Com 298 metros de extensão e cerca de 80 metros de altura da base ao topo, a construção se destaca como um ícone da engenharia viária do município. Com arquitetura inovadora e investimento superior a R$ 125 milhões, é considerada a maior obra do Estado de Goiás da última década.