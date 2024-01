Voluntários podem atuar em diversas áreas, desde apoio à brinquedoteca até ações de humanização, oficinas e apoio administrativo (Foto: Thalita Braga)

Publicado: 16.01.2024

O Hospital Estadual de Jataí (HEJ) está com inscrições abertas para pessoas interessadas em participar do Programa de Voluntariado do HEJ. Os candidatos podem atuar em diversas áreas, desde apoio à brinquedoteca até ações de humanização, eventos, oficinas, cuidados pessoais e apoio administrativo.

Os interessados podem se inscrever de 15 de janeiro a 15 de fevereiro mediante preenchimento do formulário disponível aqui. A coordenadora multiprofissional do HEJ, Laryssa Cerutti Hoff, reforça a importância do comprometimento e o real interesse em ser um voluntário em uma unidade de saúde. Ela pontua que gestantes e lactantes não podem participar devido ao ambiente hospitalar.

“O HEJ busca pessoas com boa vontade, maiores de 18 anos, dispostas a doar tempo e conhecimento em prol dos pacientes. Além disso, são necessárias ter boas condições de saúde física e emocional, disponibilidade para atuações periódicas e apresentação de cartão de vacinas atualizado”.

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO

Para a profissional, o Programa de Voluntariado da unidade oportuniza à comunidade participar ativamente, apoiando o atendimento e proporcionando uma experiência mais positiva aos pacientes.

“O trabalho voluntário não exige necessariamente formação específica, o mais importante é a pessoa avaliar seus interesses, talentos e sua disponibilidade de tempo para se candidatar”, avalia.

O voluntariado tem uma carga horária máxima de quatro horas diárias e uma duração máxima de um ano, podendo ser renovado. Os voluntários recebem documento que atesta sua participação nas atividades.

Avaliação

O processo para selecionar voluntários inclui inscrição online, entrevista para avaliar o perfil do voluntário, apresentação de documentos, assinatura do Termo de Adesão e participação em um processo de integração. Após esse processo, o voluntário estará pronto para iniciar suas atividades.

O voluntário fica ciente que deve seguir regras gerais de conduta, ouvir instruções e respeitar a Lei do Voluntariado. O crachá também é um item obrigatório, e o vestuário deve ser adequado, conforme orientações da supervisão. As normas detalham condutas éticas, incluindo confidencialidade de informações.

Laryssa reforça que o voluntariado é uma oportunidade única de fazer a diferença na vida dos pacientes e na comunidade em geral.

“Ao se voluntariar, a pessoa aprende e reconhece o quão valioso é poder ajudar o próximo, e temos convicção da importância desse trabalho tanto para quem doa o tempo e serviço, quanto para quem o recebe”, finaliza.

