Equipes rodaram os quatro cantos da cidade conscientizando a população

Publicado: 16.02.2024

Foto: Gabriel Augusto

Em mais uma ação de esforço conjunto, servidores da Prefeitura de Anápolis se uniram na segunda ação coletiva da campanha de enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti, nesta quinta-feira, 15. A cidade foi dividida em 10 equipes, somando mais de 600 servidores, exceto aqueles que trabalham em serviços essenciais – como unidades de saúde e educação, entre outros – que atuaram na conscientização da população e na identificação de possíveis focos.

Durante a execução da campanha “Anápolis contra a Dengue”, o prefeito Roberto Naves destacou a importância de todos dedicarem a devida atenção aos cuidados com a cidade, ressaltando como a falta de cooperação dos proprietários de lotes baldios pode dificultar a eliminação de possíveis focos de dengue.

“Em situações em que identificamos um lote particular negligenciado pelos seus proprietários, realizamos a roçagem e limpeza, aplicando multas conforme necessário. No entanto, enquanto nos dedicamos a esses lotes, por vezes deixamos de lado a manutenção de outros locais. Portanto, faço um apelo aos proprietários de terrenos baldios em Anápolis para cuidarem de seus espaços e evitem a proliferação do mosquito transmissor da doença”, afirmou o prefeito.

Nesse segundo dia da ação semanal de combate à dengue, foram visitadas centenas de residências, recolhidos lixos e realizadas inúmeras roçagens. “Vejo com grande importância o trabalho de toda a Prefeitura, pois está ajudando a conscientizar a população, porque a dengue não brinca. Sei disso porque já tive três vezes e não foi por falta de cuidado, pois cuido da minha casa”, relatou a moradora do bairro da Vila Formosa, Marlúcia Alexandre.

O município recebeu mais um reforço nessa batalha, com a chegada das 10.300 doses da vacina contra a dengue. Esse imunizante representa um avanço promissor no fortalecimento das defesas da comunidade contra a doença. A partir desta sexta-feira, 16, a vacinação terá início, focando nas crianças com idades entre 10 e 11 anos.

“A programação para o início da vacinação será amanhã, sexta-feira, dia 16, em todas as nossas unidades de saúde que possuem postos de vacinação fixos, bem como nas unidades móveis, conhecidas como volantes. Esta programação abrangerá a faixa etária de 10 e 11 anos. É importante ressaltar que nas unidades com horário estendido, a vacinação também ocorrerá durante este período prolongado, o que pode facilitar para muitas famílias”, explicou a coordenadora de Vigilância Epidemiológica, Mirlene Garcia.

Vale destacar que, mesmo com a chegada do imunizante, a participação da população na vacinação continua sendo crucial, pois a prevenção é a chave para acabar com os impactos da dengue. Os esforços contínuos, como a eliminação de criadouros do mosquito e a adesão à campanha de conscientização, seguem sendo implementados para complementar a estratégia de controle da doença.

Para imunizar as crianças, os responsáveis podem levá-las nos postos de saúde próximos às suas residências. Confira os locais e horários para a vacinação contra a dengue:

Postos fixos

De segunda a sexta-feira (das 7h30 às 16h)

Adriana Parque

Bandeiras

Calixtolândia

Calixtópolis

Jardim Suíço

JK

João Luiz de Oliveira

Munir Calixto

São Carlos

São Lourenço

Arco-Íris

Parque dos Pirineus

Vivian Parque

Segunda a sexta-feira (das 7h30 às 21h)

Anexo Itamaraty

Bairro de Lourdes

Filostro Machado

Parque Iracema

Recanto do Sol

São José

Ilion Fleury (Osego)

Vila União

Postos volantes diários – a partir das 9h

Abadia Lopes da Fonseca

Arco Verde

Jardim Guanabara

Santa Maria de Nazareth

Santo Antônio

Tropical

Vila Formosa

Vila Norte

Semanalmente — a partir das 9h

Segunda-feira

Alexandrina

Vila esperança

Santa Isabel

Terça-feira

Dom Manoel

Maracananzinho

1ª terça do mês — Interlândia e Souzânia

3ª terça do mês — Goialândia

4ª terça do mês — São Vicente e Branápolis

Quarta-feira

Vila Fabril

Alvorada

2ª quarta do mês – Joanópolis

Quinta-feira

Jardim Esperança

Jardim das Américas

Maracanã

Sexta-feira

Santos Dumont

Jardim das Oliveiras