Checagem antes da partida visa assegurar que todas as áreas estejam em condições para acomodar os times e os entusiastas do futebol

Publicado: 21.02.2024

Às vésperas do embate entre os times Anápolis FC e Tombense-MG pela primeira fase da Copa do Brasil, foi realizada nesta terça-feira, 20, uma inspeção conduzida nas dependências do Estádio Jonas Duarte, pelo diretor municipal de Esportes, Jean Cláudio; e pelo presidente do Anápolis FC, Marlon Caiado. A vistoria visa assegurar que todas as áreas estejam em condições para acomodar os times e os entusiastas do futebol durante o tão aguardado evento esportivo.

Em geral, a reforma em sua totalidade está em 20%, é crucial para garantir que todas as áreas atualmente em uso estejam conforme os padrões de segurança e conforto necessários para o público.

“A primeira frente é a construção da última seção do anel, que já está 30% concluída e dentro do cronograma previsto. Agora, estamos enfrentando desafios adicionais devido aos jogos em andamento, enquanto realizamos reformas estruturais na parte antiga do estádio. Nesta área, já concluímos 20% do trabalho. Estamos focando na renovação da bancada descoberta que está localizada na extremidade oposta à Avenida do Brasil”, explicou o diretor de Esportes, Jean Cláudio.

Com uma temporária redução na capacidade devido à obra em andamento, o estádio está se adaptando para garantir uma experiência satisfatória para os torcedores, especialmente durante jogos de competições nacionais. A reabertura de determinadas áreas, como o setor três da arquibancada, para os jogos aos quais o Anápolis FC participa, é acompanhada de medidas de segurança reforçadas, com a aprovação e supervisão das autoridades competentes.

A fase de expansão e reforma está prevista para ser concluída no primeiro e segundo semestres de 2024, respectivamente. O estádio Jonas Duarte está passando por uma expansão, prevendo um aumento em sua capacidade para mais de 20 mil espectadores, e uma reforma completa para elevar a qualidade das instalações, incluindo a renovação da arquibancada, sanitários e vestiários. O investimento total deve ultrapassar os R$ 9 milhões.