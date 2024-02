Governador Ronaldo Caiado anuncia repasse de R$ 14,9 milhões do Cofinanciamento Estadual, nesta segunda-feira (26/2), às 15h, no Salão Gercina Borges do Palácio das Esmeraldas, na Praça Cívica, em Goiânia (Foto: Secom)

Publicado: 27.02.2024

O governador Ronaldo Caiado anunciou nesta segunda-feira (26/2) o repasse de R$ 14,9 milhões do Cofinanciamento Estadual para 113 municípios.

Os recursos serão depositados diretamente nas contas dos Fundos Municipais de Assistência Social e poderão ser utilizados para custeio e investimento, inclusive na compra de alimentos para famílias vulneráveis. A coordenadora do Goiás Social, primeira-dama Gracinha Caiado, também estará presente.

O evento contará com a participação de prefeitos e prefeitas de municípios que investiram pelo menos 70% dos recursos repassados pelo Cofinanciamento em 2023. O programa do Goiás Social já destinou R$ 48 milhões no fortalecimento da assistência social em todos os municípios goianos.

SERVIÇO:

Assunto: Caiado anuncia repasse de R$ 14,9 milhões do Cofinanciamento Estadual

Quando: Segunda-feira (26/2), às 15h

Onde: Salão Gercina Borges – Palácio das Esmeraldas, Praça Cívica, Goiânia (GO)

Editado por Hosana Alves via Secretaria de Comunicação – Governo de Goiás