A unidade que faz parte do Anápolis Investe terá 86 leitos para pacientes de média e baixa complexidade. A previsão de inauguração é para julho deste ano

Publicado: 29.02.2024

As obras do programa Anápolis Investe estão trilhando bons caminhos e seguindo para conclusão. Exemplo desse avanço nas construções é o Hospital Municipal do Leblon Georges Hajjar, que foi vistoriado nesta quarta-feira (28) pelo prefeito Roberto Naves, pela secretária municipal de Obras e Serviços Urbanos, Flávia Ribeiro e a empresa contratada para a execução. “Em tempo recorde e com um trabalho de qualidade já temos 70% da obra concluída. A previsão é entregar esse hospital que vai receber o nome do saudoso empresário Georges Hajjar em julho, quando comemoramos o aniversário da cidade”, ressaltou o chefe do Executivo.

O empreendimento conta com um sistema inovador que diminui significativamente o prazo quando comparado a outras construções convencionais, permitindo a redução de até 40% do tempo de construção. A técnica consiste no uso de paredes de concreto estrutural moldado em formas de PVC que já chegam pré-moduladas e montadas de fábrica, tornando muito rápido o processo.

“Esse hospital compõe uma rede pensada em 2017. Quando assumimos a Prefeitura, tínhamos uma UPA. O Cais Progresso e o centro cirúrgico do Hospital Municipal foram interditados pela Vigilância Sanitária. Iremos agora para três UPAs e resolveremos de uma vez por todas a questão da porta. Não teremos mais superlotação em nenhuma Unidade de Pronto Atendimento. Nas UPAs não temos leitos de internação. Aqui teremos mais de 80 leitos de internação para resolver de uma vez por todas o problema das internações”, explicou o prefeito.

A nova unidade terá uma estrutura completa com 86 leitos, com 60 direcionados para adultos, 16 de repouso, seis de emergência e dois de isolamento. O hospital terá quatro blocos de edificações: reabilitação, recepção e administrativo; de serviço; de apoio médico e terapêutico (repouso) e de enfermarias (internação).

Vale lembrar que o novo Hospital Municipal está sendo construído em uma área anexa à unidade de saúde do Leblon, cuja reforma foi concluída neste mês de fevereiro. Toda unidade possui uma área de intervenção de 5.496,06 metros quadrados, com uma área total construída de 2.694,10 metros quadrados.

A secretária municipal de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, Flávia Ribeiro, comentou que “o processo construtivo inovador proporciona um excelente ganho já que o canteiro de obras é mais limpo, o tempo de conclusão mais ágil, além de proporcionar economicidade para os cofres públicos”.

Esse é o primeiro sistema de construção industrializado homologado pelo SINAT (órgão técnico ligado ao Ministério do Desenvolvimento Regional e, recentemente, normatizado pela ABNT (NBR 17.077). Isso significa entregar rapidamente à sociedade esse importante equipamento de uso público, proporcionando atendimento de saúde cada vez mais humanizado.

Homenagem

O Hospital Municipal do Leblon vai levar o nome do empresário Georges Hajjar, que faleceu no início de 2023. Ele foi o fundador da Geolab Indústria Farmacêutica e proprietário do Armazém Goiás, deixando um legado marcante no setor empresarial. Com uma visão empreendedora contribuiu significativamente para o crescimento do polo farmoquímico brasileiro.