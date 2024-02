Para pescar em Goiás, é preciso estar licenciado. A licença é obtida on-line, por meio do site goias.gov.br/meioambiente (Foto: Reprodução)

Publicado: 29,02,2024

O período de defeso, que se destina a proteger o ciclo reprodutivo dos peixes, terminou nesta quarta-feira (28/02), em Goiás. Com o fim da piracema, as modalidades de pesca amadora, esportiva e subaquática voltam a ser permitidas.

No entanto, cabe ressaltar que, no estado, vigora a política de cota zero, o que impede o transporte de pescado.

A piracema é o fenômeno que ocorre sazonalmente com diversas espécies de peixes em todo o mundo. Esse processo é quando algumas espécies nadam rio acima em busca de locais adequados para reprodução e alimentação. Se este fenômeno é interrompido de alguma maneira, a reprodução pode ser prejudicada.

LICENÇA

Para pescar em Goiás, é preciso estar licenciado. A licença é obtida on-line, por meio do site goias.gov.br/meioambiente. Os pescadores deverão andar com suas licenças e, em casos de abordagem da fiscalização ambiental, apresentarão seus respectivos documentos de identidade e autorização para prática da pesca.

A obtenção da licença é paga, mas há isenção do pagamento para homens com mais de 65 anos, mulheres com mais de 60 anos, indígenas, quilombolas e menores de 18 anos.

Durante a pesca, é permitido o uso de linhas de mão, caniço simples, caniço com molinete ou carretilha e espingarda de mergulho. Para a atividade, é permitido ainda o uso de equipamentos de suporte ao pescador, para contenção do peixe, como bicheiro, puçá, alicates e similares, desde que não sejam utilizados na pesca em si.

O uso de aparelhos de respiração artificial é proibido durante a pesca subaquática. Além disso, em qualquer das modalidades de pesca, permanece vedado o uso de artifícios para retenção de cardumes, tais como cevas, rações, quireras ou outros meios que possam interromper o ciclo natural da subida dos peixes.

EXCEÇÕES

As regras da pesca em Goiás possuem exceções, como, por exemplo, captura e transporte de espécies exóticas, alóctones e híbridas que constam no Anexo III da Instrução Normativa 02/2020. No entanto, essas espécies capturadas não podem ser utilizadas para comercialização ou industrialização.

Estão excluídas das proibições ainda a pesca de caráter científico, previamente autorizada pelo órgão competente em Goiás; a despesca, transporte, comercialização, beneficiamento; industrialização e armazenamento de pescado de espécies provenientes de aquiculturas autorizadas ou licenciadas; e a pesca com finalidade de monitoramento ambiental.

Mais informações sobre as condições para pesca em Goiás podem ser acessadas na cartilha de pesca da Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos.

Editado por Kattia Barreto via Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – Governo de Goiás