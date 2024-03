Todos os atletas terão duas horas para finalizar o percurso, que passa pelas trilhas da Mangueira e do Quati (Foto: Semad)

Publicado: 16.03.2024

A Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Goiás (Semad) realiza no domingo (17/03), a partir das 7h30, no Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco (Peamp), na região metropolitana de Goiânia, a Corrida pela Preservação da Água Parque Altamiro 2024.

Evento abre a rodada de atividades da Semana da Água. Cerca de 500 participantes se inscreveram para o evento.

Todos os inscritos receberão um kit atleta, que será entregue na nova sede da Semad, que fica na Avenida José Leandro da Cruz, Qd. 116, Lote 1/3, no Parque Amazônia, em Goiânia. Para ganhar o kit, os participantes deverão doar 2 quilos de alimento não perecível. Não será realizada a entrega dos itens no dia da prova.

CORRIDA PELA PRESERVAÇÃO DA ÁGUA

A corrida contará com categorias para correr cinco e dez quilômetros de distância. Os três primeiros colocados, nas disputas feminina e masculina, vão receber troféus. Além disso, serão entregues troféus para os vencedores das categorias por idade e, também, de acordo com a distância percorrida. Além disso, haverá atividade de caminhada.

Todos os atletas terão prazo de duas horas para finalizar o percurso, que passa pelas trilhas da Mangueira e do Quati. Caso o trajeto não seja concluído no tempo previsto, o participante será automaticamente desclassificado da competição.

Os menores de idade que irão participar da prova de cinco quilômetros precisam levar cópia impressa, assinada pelo responsável e autenticada em cartório do termo de responsabilidade para pratica de atividade física, disponível no regulamento da competição, no ato da retirada de kit.

SEMANA DA ÁGUA

A Corrida pela Preservação da Água integra a programação da Semana da Água, que será realizada pela Semad em alusão ao Dia Mundial da Água, celebrado em 22 de março. Serão promovidas diversas atividades para discutir e exemplificar a importância deste elemento essencial para a vida.

Além de rodas de conversa, serão apresentadas novas tecnologias oferecidas pela pasta estadual e atividades educativas.

