Daniel Vilela e comitiva de empresários e representantes de entidades durante visita ao Porto do Açu, no Rio de Janeiro (Fotos: Leonardo Berenger)

Publicado: 16.03.2024

Em busca de novas soluções logísticas para impulsionar o agronegócio do estado, o vice-governador de Goiás, Daniel Vilela, visitou o Porto do Açu, localizado no Norte fluminense.

A comitiva, composta também por empresários e diretores da Associação Pró-Desenvolvimento Industrial do Estado de Goiás (Adial), reforçou as tratativas de parcerias que visam ampliar e baratear o escoamento da produção goiana, assim como a importação de insumos para o setor produtivo.

De acordo com o vice-governador de Goiás, o Porto do Açu pode se tornar uma plataforma estratégica para o escoamento da produção goiana.

“Somos um estado produtivo e com produção diversificada, que vai de grãos a minérios. Ter esse porto como um parceiro que fortaleça a integração logística com Goiás é uma forma de acessar novos mercados, reduzir custos e tornar o estado ainda mais competitivo”, avaliou Daniel Vilela.

Na visita, o vice-governador conheceu ações e investimentos para ampliar a capacidade de estocagem dentro das instalações do Porto do Açu. Segundo ele, essa visão está diretamente vinculada à estratégia do agronegócio, setor vital para o desenvolvimento econômico de Goiás.

“O Porto do Açu é um dos maiores investimentos privados em infraestrutura do país, e Goiás é um dos maiores produtores e exportadores. Eles querem ampliar a exportação de grãos e nosso estado se destaca, chamando atenção do entreposto”, enfatizou.

ESTRUTURA

Junto ao presidente executivo da Adial, Edwal Portilho; do CEO da Milhão, Leandro Carneiro; e do presidente da Super Frango, José Garrote; o vice-governador foi recebido no Porto do Açu pelo diretor de Relações Institucionais, Eduardo Kantz, pelo diretor Comercial e de Terminais, João Braz, e pelo diretor de Administração Portuária, Vinicius Patel.

Os diretores do porto fizeram uma apresentação geral do empreendimento que explora o potencial do Açu para oferecer soluções logísticas para empresas goianas.

A comitiva também conheceu o terminal onshore, onde ficam instaladas as empresas que atendem ao setor de óleo e gás, além do terminal multicargas, responsável pela movimentação de granéis e carga geral do complexo.

Atualmente, o porto já movimenta milho, soja e concentrado de cobre produzidos em Goiás. O objetivo é ampliar esse relacionamento, oferecendo novas alternativas para escoar a produção goiana.

Editado por Hosana Alves via Vice-Governadoria – Governo de Goiás