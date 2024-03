Coronel André Henrique Avelar de Sousa transfere o comando-geral da PMGO ao coronel Marcelo Granja (Foto: Divulgação)

Publicado: 25.03.2024

O governador Ronaldo Caiado participa, nesta segunda-feira (25/03), da solenidade de passagem do comando da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO). O evento começa às 18h no Comando da Academia de Polícia Militar, em Goiânia.

Na oportunidade, o coronel André Henrique Avelar de Sousa transfere o comando-geral da PMGO ao coronel Marcelo Granja. Entre outros cargos, Granja já foi comandante do Batalhão de Choque, comandante de Missões Especiais, comandante de Operações do Cerrado e comandante do Policiamento da Capital.

Serviço:

Assunto: Caiado participa da solenidade de passagem de comando da PMGO

Quando: Segunda-feira (25/03), às 18h

Local: Comando da Academia de Polícia Militar (Rua 252, n° 21, Setor Leste Universitário, Goiânia – GO)

Editado por Kattia Barreto via Secretaria de Comunicação – Governo de Goiás