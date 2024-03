Vacinação do animal deve ser realizada com, no mínimo, 15 dias de antecedência da entrada do animal no evento (Foto: Ênio Tavares)

Publicado: 26.03.2024

A Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa) orienta muladeiros e criadores de muares que vão participar do 1º Encontro de Comitivas, em Goiânia (GO) sobre medidas sanitárias necessárias para o ingresso de animais no evento.

Marcado para o período de 10 a 14 de abril, no Parque de Exposições Pedro Ludovico Teixeira, em Goiânia, o encontro vai ser promovido pela Associação Brasileira dos Criadores (ABC Muares), com apoio do Governo de Goiás.

“Estamos atuando em parceria com os organizadores nas reuniões preliminares para informá-los das medidas que precisam ser adotadas pré e durante o evento, e que serão observadas pelos nossos profissionais da defesa agropecuária nos dias de realização do encontro, no intuito de garantir a sanidade dos animais participantes”, evidencia o presidente da Agrodefesa, José Ricardo Caixeta Ramos.

O gerente de fiscalização agropecuária, Janilson Júnior, informa que, antes mesmo da emissão da Guia de Trânsito Animal (GTA) – necessário para transporte de animal -, é necessário procurar um médico veterinário para realizar o exame de Anemia Infecciosa Equina (AIE) e a vacinação contra a Influenza Equina.

“A vacinação e o exame são duas garantias fundamentais que esse animal está em plenas condições de participar do evento, sem colocar em risco a saúde dos demais participantes”, declara Janilson.

A vacinação do animal deve ser realizada com, no mínimo, 15 dias de antecedência da entrada do animal no evento. O médico veterinário que realizará e atestará a vacinação deve respeitar o modelo de atestado exigido pelo Governo de Goiás, descrito na Instrução Normativa 06/2015.

“Neste modelo, há um campo onde o veterinário deve informar o número da nota fiscal de compra da vacina. Logo, é recomendado que esta nota fiscal acompanhe o atestado. O cartão de vacinação do animal não será admitido como comprovante”, reforça o gerente.

Sobre a Anemia Infecciosa Equina, o atestado tem validade de 60 dias. Logo, o animal participante não pode ter o prazo expirado do exame durante a realização do evento. Caso isso proceda, não será permitida a entrada do animal no Parque de Exposições.

“O animal liberado para participar tem que estar com o exame em dia durante todo o período de duração do evento. Essa é uma medida sanitária que evita que outros animais sejam expostos”, explica.

PASSAPORTE EQUESTRE

Criado pela Lei 20.947/2020 e lançado pelo governador Ronaldo Caiado durante o Encontro de Muladeiros realizado em abril de 2022 em Iporá (GO), o Passaporte Equestre é uma ferramenta que substitui uma série de documentos que precisavam ser apresentados pelos criadores e profissionais veterinários nas operações de movimentação de equídeos, entre eles Guia de Trânsito Animal (GTA), nota fiscal, exames de anemia infecciosa equina (AIE), mormo e atestado de vacinação contra influenza equina.

Quem faz adesão pelo passaporte tem uma extensão no prazo de validade dos exames, que passa de 60 para 180 dias. Com o passaporte, todas essas informações vão estar disponíveis em meio eletrônico, pela identificação dos animais com chip e cadastrados em um documento acessado por QR Code pelo smartphone.

Editado por Juliana Carnevalli via Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa) – Governo de Goiás