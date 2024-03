Caiado anuncia renovação do apoio financeiro ao Araújo Jorge e visita novas instalações do centro cirúrgico: cuidado com a população que precisa de tratamento contra o câncer (Foto: Wesley Costa)

Publicado: 26.03.2024

O governador Ronaldo Caiado participou, nesta segunda-feira (25/3), da inauguração das novas instalações do centro cirúrgico do Hospital de Câncer Araújo Jorge, em Goiânia. Caiado renovou por um ano o apoio do estado à unidade, por meio do chamado Plano de Fortalecimento, em vigência desde 2019.

O acordo prevê que o Governo de Goiás repasse R$ 21,6 milhões ao hospital, divididos em 12 meses. “Ter essa visão de investimento é uma necessidade do Governo”, ressaltou ele, que foi homenageado durante o evento. Caiado reconheceu o quão oneroso é o custeio de hospitais, e que o aporte destinado à unidade, que é filantrópica, representa um cuidado a mais com os goianos.

HOSPITAL ARAÚJO JORGE

“Goiás faltava muito com sua população [que precisa de tratamento de câncer]. Ficou muito nos ombros do Araújo Jorge”, lembrou ele, garantindo que o Estado está prestes a ampliar a rede de atendimento. “Espero inaugurar no final do ano o Cora, que é o Complexo Oncológico de Referência, para atender crianças e adolescentes”, projetou.

O presidente da Associação de Combate ao Câncer em Goiás (ACCG), Jales Benevides, destacou que, sob gestão de Caiado, o repasse dobrou de valor.

“Esse dinheiro foi importantíssimo para a associação sobreviver”, afirmou o gestor. Benevides também citou que a transferência em dia evidencia o compromisso do governador “com a saúde pública e o bem-estar dos cidadãos, especialmente os que enfrentam a difícil batalha contra o câncer”.

Benevides disse ainda que a associação possui uma relação fortalecida com a Secretaria da Saúde, o que favorece o alinhamento de estratégias e políticas públicas. “Essas parcerias, a união de instituições, parlamentares e sociedade civil, são alicerce para instituições filantrópicas como a nossa. O Araújo Jorge é mais que uma instituição, é uma casa de esperança, cura e cuidados”, resumiu.

HOMENAGEM

A entrega de certificado em homenagem ao governador ocorreu durante a inauguração das novas instalações do centro cirúrgico do hospital. O espaço ganhou duas salas, passando para 11. Com a ampliação, a capacidade para realização de cirurgias via Sistema Único de Saúde (SUS) aumentará 25%, podendo superar a marca de 14 mil procedimentos mensais.

A área reformada corresponde a 900 metros quadrados e custou R$ 1,7 milhão. É atualmente o único Centro de Alta Complexidade em Oncologia de Goiás e está entre as cinco instituições que mais realizam cirurgias pelo SUS no Brasil.

Editado por Kattia Barreto via Secretaria de Comunicação – Governo de Goiás