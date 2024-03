Conscientização sobre os riscos e a adoção de medidas preventivas são fundamentais para evitar tragédias e garantir a segurança (Foto: CBMGO)

Publicado: 27.03.2024

O Corpo de Bombeiros Militar do de Goiás (CBMGO) lança oficialmente nesta quarta-feira (27) a Operação Semana Santa 2024, para garantir a segurança dos goianos durante o feriado religioso. A operação começa com a tradicional Procissão do Fogaréu, na cidade de Goiás, e prossegue até o dia 1º de abril, às 8 horas, abrangendo todo o estado.

O objetivo é não apenas atuar em situações de emergência, mas também prevenir ocorrências por meio de ações educativas e de fiscalização. Durante a Operação Semana Santa, os bombeiros militares estarão inspecionando instalações e estruturas que possam representar riscos à segurança pública.

Além disso, serão realizadas ações de conscientização e distribuição de materiais educativos, buscando orientar a população sobre medidas de segurança no trânsito, balneários, rios, lagos e em locais de grande aglomeração.

OPERAÇÃO SEMANA SANTA

Uma das principais preocupações dos bombeiros nesta operação é a prevenção de afogamentos. O afogamento é uma das principais causas de morte por acidentes no Brasil, e muitas vezes ocorre de forma silenciosa, sem alardes ou sinais visíveis.

É uma morte que pode ser evitada com medidas simples e cuidados básicos, principalmente em locais onde não há a presença de salva-vidas. É importante que as pessoas estejam atentas aos sinais de perigo ao redor de corpos d’água, como rios, lagos e piscinas, e que sigam as orientações de segurança, como não nadar em locais desconhecidos ou sem a presença de salva-vidas, não consumir bebidas alcoólicas antes de entrar na água, e usar coletes salva-vidas, principalmente em atividades aquáticas.

Durante a Operação Semana Santa do ano passado, em 2023, o CBMGO registrou 1.971 ocorrências, incluindo acidentes de trânsito, afogamentos e outras emergências. A operação também contabilizou 32 mortes, quatro deles por afogamento.

No total, foram atendidos sete casos de afogamento durante o feriado prolongado. Além disso, o CBMGO prestou socorro em 306 acidentes de trânsito, com destaque para os 28 acidentes rodoviários.

A conscientização sobre os riscos e a adoção de medidas preventivas são fundamentais para evitar tragédias e garantir a segurança de todos durante o período de Semana Santa. A colaboração da população é fundamental para o sucesso da operação, e a conscientização sobre a importância da prevenção de acidentes pode salvar vidas.

Durante a Operação Semana Santa, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) conta com o apoio da imprensa para a divulgação de medidas preventivas e orientações de segurança à população.

A parceria com os veículos de comunicação é fundamental para ampliar o alcance das informações sobre cuidados no trânsito, prevenção de afogamentos e outras orientações importantes para garantir um feriado seguro para todos. A colaboração da imprensa é essencial para disseminar essas informações e conscientizar a população sobre a importância de adotar medidas preventivas durante a Semana Santa.

Editado por Kattia Barreto via Corpo de Bombeiros Militar de Goiás – Governo de Goiás