Evento contou com quase 3,5 mil participantes de forma presencial e on-line.

Evento marcado por interatividade e inovação termina com entrega de demandas ao Corregedor-Geral de Justiça

Publicado: 29.03.2024

O último dia do Encontro Regional da 3ª Região Judiciária, realizado em Anápolis, foi um marco de sucesso com a participação de quase 3,5 mil pessoas, entre presenciais e online. O evento, que se destacou pela interatividade e dinamismo, culminou com uma audiência pública onde foram apresentadas importantes demandas da advocacia local.

O corregedor-geral da Justiça de Goiás, desembargador Leandro Crispim, destacou a importância do diálogo aberto e transparente com a comunidade para a construção de uma justiça mais rápida e humanizada. A sessão de encerramento foi o palco para a entrega das demandas da Subseção Anápolis da OAB, liderada pelo presidente Dr. Samuel Santos.

Demandas

De acordo com Samuel, as demandas apresentadas refletem os desafios enfrentados pelos advogados no exercício de sua profissão. Entre as principais questões levantadas estão a instabilidade do sistema Projudi, a demora nos pagamentos de RPV pelo CCARPV, a necessidade de prioridade na expedição de alvarás e o aprimoramento do balcão virtual, uma ferramenta que, apesar de suas melhorias, ainda apresenta dificuldades de comunicação em algumas varas.

O presidente da Subseção aproveitou a ocasião para parabenizar a Corregedoria pelo trabalho desenvolvido e pela realização dos Encontros Regionais. Ele ressaltou a importância desses eventos para aproximar a Justiça das demandas da advocacia e da sociedade, reiterando o papel essencial do diálogo na evolução da prestação jurisdicional. “O Encontro Regional da 3ª Região Judiciária em Anápolis foi um exemplo de como a interação entre a Justiça e a advocacia pode levar a melhorias significativas na prestação de serviços judiciais. Com a entrega das demandas, abre-se um novo capítulo para a justiça em Goiás, com a promessa de uma justiça mais eficiente e próxima do cidadão”, declarou Samuel.

Durante a audiência pública, o desembargador Leandro Crispim reafirmou o compromisso de sua administração com a transparência e a atenção às necessidades da sociedade e dos profissionais do direito. A iniciativa foi elogiada por proporcionar um espaço para discussões construtivas sobre o aprimoramento dos serviços judiciários. “Estamos atentos aos reclamos da sociedade e dos representantes das instituições, na busca incansável pelo aprimoramento da prestação jurisdicional. Só por meio do diálogo podemos construir uma justiça mais célere e humanizada, próxima da população “, enfatizou.