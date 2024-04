67% aprovam Educação Estadual em Goiás: índice reflete investimentos do governo no setor (Foto: Secom)

Publicado: 16.04.2024

O trabalho do Governo de Goiás na área da Educação é considerado positivo pela maioria dos goianos. É o que indica a Pesquisa Genial/Quaest, divulgada na quinta-feira (11/04). No levantamento, 67% dos entrevistados avaliam a Educação estadual como positiva; 25% consideram como regular e apenas 8% classificam como negativa.

A avaliação reflete os amplos investimentos que o Estado tem feito na área. Desde 2019, R$ 6,5 bilhões foram destinados para a melhoria da infraestrutura das escolas e promoção da equidade entre os estudantes da rede.

EDUCAÇÃO ESTADUAL

“Minha preocupação sempre foi em não deixar que uma geração toda de crianças e jovens ficasse desassistida daquilo que é obrigação do Governo. Quando o dinheiro é bem aplicado, damos conta de mudar as coisas”, afirmou o governador Ronaldo Caiado, destacando o compromisso com as ações da Educação.

Programas como o Reformar Goiás e o Equipar Goiás, criados pela atual gestão, possibilitaram que as escolas realizassem reparos e manutenções em suas estruturas e adquirissem equipamentos que auxiliassem na dinâmica escolar.

Tais programas proporcionaram ainda, de forma inédita, a descentralização de recursos, dando autonomia para que as equipes gestoras identificassem as áreas prioritárias e escolhessem a melhor forma de aplicar os repasses.

Concomitante às ações de melhoria da infraestrutura, o Governo de Goiás tem investido em medidas para a promoção da equidade entre os estudantes da rede. A entrega de uniformes, tênis, materiais escolares e mochilas estão entre as ações realizadas que possibilitam igualdade nas condições de acesso às escolas.

CONECTIVIDADE E ATENÇÃO ÀS ESPECIFICIDADES

Investimentos em tecnologia e na educação especial também têm contribuído na melhoria do acesso à rede estadual de ensino. Desde 2021, o governo entrega chromebooks aos estudantes matriculados na 3ª série do ensino médio.

A intenção é que o equipamento contribua na realização das atividades escolares e na preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Em 2022, a distribuição do equipamento passou a ser feita também para os alunos do 9º ano do ensino fundamental ampliando a conectividade ainda nesta etapa de ensino.

Já os alunos da educação especial foram beneficiados com novas salas de recursos multifuncionais, padronizadas e que passaram a contar com novos mobiliários e materiais didáticos pedagógicos. Além delas, as salas multissensoriais e os óculos de visão artificial OrCam MyEye têm auxiliado no atendimento das especificidades dos diversos estudantes da rede.

COMBATE À EVASÃO

Com foco no combate à evasão escolar, o governo estadual criou o Programa Bolsa Estudo, em 2021. A ação, inicialmente destinada aos estudantes do ensino médio, consiste no repasse mensal de R$ 111,92 aos alunos que obtiverem frequência mínima de 75% e média bimestral acima de 6,0 em todas as disciplinas.

No início de 2024, o benefício foi ampliado para estudantes do 9º ano do ensino fundamental com a intenção de combater a evasão escolar na transição para o ensino médio.

Editado por Kattia Barreto via Secretaria da Educação – Governo de Goiás