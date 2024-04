Detran-GO realiza, mensalmente, cerca de 120 bancas examinadoras em todo o estado. Meta é aumentar para, no mínimo, 168 após credenciamento de novos examinadores, e reduzir custo da CNH para candidatos (Foto: Secom-GO)

Publicado: 16.04.2024

O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) vai abrir seleção para o credenciamento de examinadores de trânsito para dar mais celeridade às bancas.

Os profissionais serão os responsáveis pela aplicação de provas práticas de direção para a obtenção da habilitação, adição ou mudança de categoria em todo o estado.

A remuneração será feita de acordo com a produtividade, com teto fixado em R$ 6.380. O edital deve ser publicado ainda nesta semana. As inscrições estão previstas para começar no dia 29 de abril.

PRÉ-REQUISITOS PARA OS CANDIDATOS

Os candidatos devem:

ter curso de examinador de trânsito;

ser habilitados, há no mínimo dois anos, em categoria superior ou igual à que pretendem avaliar;

apresentar documentação conforme o edital e

passar por curso de atualização a ser ministrado pelo Detran-GO.

Após o processo, aqueles que estiverem aptos terão de fazer um treinamento prático.

O anúncio do credenciamento foi feito pelo presidente do Detran-GO, Delegado Waldir, nesta segunda-feira, (15/04), durante coletiva à imprensa.

Ele argumenta que a autarquia vem enfrentando dificuldades para atender a demanda de bancas examinadoras em todo o estado devido ao quadro reduzido de examinadores.

O Detran-GO contava com aproximadamente 230 examinadores. Atualmente, possui 31 de contratos temporários, exclusivos da função, e 94 examinadores efetivos e comissionados, que também desempenham outras atividades nos diversos setores da autarquia.

“Além de estarem em número insuficiente, quando esses examinadores deixam seus departamentos para atender à banca, o serviço interno é adiado”, explica Delegado Waldir.

META É AUMENTAR NÚMERO DE BANCAS EXAMINADORAS

São realizadas, mensalmente, cerca de 120 bancas examinadoras em todo o estado. A meta é aumentar para, no mínimo, 168 após o credenciamento.

“Hoje, não temos condições de aumentar o número de bancas. Mal estamos conseguindo atender a demanda”, pontua o presidente.

O Detran-GO aplica cerca de 30 mil exames práticos por mês. O objetivo, conforme o presidente, é universalizar a atividade, levando bancas examinadoras a todos os municípios e, consequentemente, reduzindo o custo da Carteira Nacional de Habilitação para os candidatos.

Para Delegado Waldir, com o credenciamento haverá uma melhoria e agilidade no atendimento aos candidatos à habilitação.

“Se um candidato é reprovado hoje, dependendo do município, ele só conseguirá fazer a prova novamente daqui a 40 dias. Queremos reduzir esses prazos. Para isso, precisamos de mais examinadores”.

QUEM PODE SER CREDENCIADO

O credenciamento de examinadores é destinado a pessoas físicas que tenham o curso de examinador de trânsito nos termos regulamentados pelo Conselho Nacional de Trânsito e averbado pelo Detran-GO.

O candidato deve ter, no mínimo 21 anos; curso superior completo em qualquer área de formação; e ser habilitado há dois anos ou mais na categoria a ser examinada. É desejável que seja intérprete de Libras.

Conforme a legislação vigente, não poderão ser credenciados os examinadores que nos últimos doze meses tenham sofrido penalidade de suspensão do direito de dirigir, cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou tenha cometido infração de trânsito de natureza gravíssima.

Para ser credenciado, é necessário apresentar toda a documentação exigida no edital e não possuir vínculo com Centros de Formação de Condutores.

O credenciamento terá validade de até três anos, conforme o interesse da administração pública. O credenciado está sujeito à sanções caso viole as diretrizes estabelecidas no edital, podendo ser suspenso e até descredenciado.

Após a publicação, o edital estará disponível no site do Detran-GO. A solicitação do credenciamento poderá ser protocolada diretamente na autarquia ou pelo e-mail a ser divulgado no edital.

Só serão analisados os pedidos com documentação completa.

REMUNERAÇÃO

Os credenciados trabalharão conforme escala estabelecida pela Coordenação da Banca Examinadora e serão remunerados de acordo com a produtividade individual.

O limite de pagamento é de R$ 6.380 por mês. O cálculo será feito com base na quantidade de exames realizados.

O valor pago por exame vai variar conforme a categoria, sendo R$ 6,50 para categoria A; R$ 13, B; R$ 30, C ou D; R$ 60, E.

Editado por Hosana Alves via Departamento Estadual de Trânsito (Detran) – Governo de Goiás