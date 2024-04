A comunidade escolar aguardava a reconstrução há mais de 30 anos, e agora a unidade comportará mais de 500 alunos

Publicado:16.04.2024

A nova Escola Municipal Comendador Miguel Pedreiro, na Vila Jaiara, será entregue em maio. O prefeito Roberto Naves vistoriou a unidade de ensino, cujas obras de reforma e ampliação estão 99% concluídas, e determinou os últimos ajustes para a inauguração.

A comunidade escolar aguardava a reconstrução há mais de 30 anos. A estrutura já estava antiga e era incapaz de atender a demanda da região. Todo o complexo foi reformado e seis novas salas foram erguidas para ampliar a capacidade. Uma delas será usada como laboratório de informática.

A Escola Municipal Comendador Miguel Pedreiro tem 3,1 mil metros quadrados e ganhou um novíssimo pátio coberto, pensado justamente para garantir melhor circulação de ar. A unidade passa a ter estacionamento de veículos, passarelas cobertas e com acessibilidade e novos banheiros, além da reforma completa do bloco administrativo.

Foi construído ainda um novo sistema antifogo, o primeiro nas unidades da Rede Municipal de Ensino. As instalações de combate a incêndio são automatizadas e trazem mais segurança à toda comunidade escolar.

“Ficamos muito felizes de ver a revolução que foi feita aqui na Escola Comendador Miguel Pedreiro. Antes, tínhamos uma estrutura já obsoleta, longe do que queremos para os nossos estudantes. Em maio, entregaremos essa unidade completamente reformada”, destacou.

Novas vagas

Com a reforma e ampliação da unidade, cerca de 150 novas vagas serão abertas, e a escola passará a atender cerca de 500 estudantes.

“A obra veio facilitar a aprendizagem dos nossos estudantes e o trabalho dos professores, que agora têm um ambiente amplo e arejado para estudarem e trabalharem”, ressaltou a diretora da unidade, Juliana Roriz Ferreira.

O prefeito Roberto Naves fechará os oito anos de gestão com mais de 6 mil novas vagas abertas na educação. Quando ele assumiu o primeiro mandato, em janeiro de 2017, eram 33.045 estudantes na Rede Municipal de Ensino. Hoje, são 37 mil, mas o número crescerá após a abertura de novas unidades e reforma e ampliação de outras.

Na educação infantil, já estão em obras, além do Cmei do Parque dos Pirineus, uma unidade no Jardim Promissão; o Jandira Bretas, na Vila João Luiz de Oliveira; Air Borges, na Vila Norte; Maura Helena, na Nova Vila; e a reforma e ampliação do Cmei Arnaldo Steckelberg, no Bairro São Lourenço.

Também estão em construção escolas municipais no Setor Industrial Munir Calixto, Setor Summerville e Vila Fabril. Já foi concluída a reforma e ampliação da Escola Municipal Gomes Santana Ramos, em Souzânia, e passam por obras de grande monta as escolas Tasso Barros Vilela, no JK Nova Capital; Dinalva Lopes, na Vila Esperança; Rodolf Mikel Ghannam e Moacyr Romeu Costa, ambas no Paraíso; Realino José de Oliveira, no Jandaia.

“Qualquer demanda que exista no nível fundamental será totalmente contemplada com essas obras. No ensino infantil, vamos praticamente zerar o déficit que existe hoje”, destacou Roberto.

Outras unidades, como a Escola Lions Anhanguera, na Vila Formosa — que será reconstruída — terão ordem de serviço até o fim do ano.

“Trabalhamos sempre para dar a melhor educação às nossas crianças e adolescentes e, claro, deixar os pais tranquilos. Nossa rede, com essa grande transformação, terá todos os Cmeis e escolas com estrutura para os professores poderem ensinar e os estudantes tenham ainda mais vontade de aprender”, disse o prefeito.