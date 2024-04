As 15 unidades do Restaurante do Bem oferecem refeições saudáveis e de qualidade no valor simbólico de R$ 2,00 (Foto: Aline Cabral)

Publicado: 17.04.2024

Oferecer uma refeição de qualidade por um valor acessível a todos. Esse é o objetivo do Restaurante do Bem. O programa do Goiás Social, por meio da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), serve mais de 16 mil (16.169) refeições por dia, cada uma ao preço simbólico de R$ 2,00.

Já são 15 unidades do programa que garantem a alimentação de famílias em vulnerabilidade social, idosos e pessoas em situação de rua em Goiânia e no interior.

A presidente de honra da OVG e coordenadora do Goiás Social, primeira-dama Gracinha Caiado, destaca que a iniciativa é referência nacional em segurança alimentar e nutricional.

“Sempre que visito uma unidade, encontro pessoas que me contam o quanto a saúde delas melhorou depois que passaram a almoçar no Restaurante do Bem”, afirma.

“Ninguém consegue trabalhar com o estômago vazio e nem ter uma perspectiva de futuro se não estiver bem alimentado. Por isso, o combate à fome é uma prioridade do governador Ronaldo Caiado”.

RESTAURANTE DO BEM

A comida do Restaurante do Bem é feita com toque caseiro. O cardápio também é desenvolvido com controle de qualidade por uma equipe formada por nutricionistas, que fiscalizam as boas práticas de fabricação.

Diariamente são utilizados aproximadamente 4,5 mil quilos de arroz, 1,9 mil quilos de carne e 2,4 mil quilos de feijão. São servidos uma média diária de 808 quilos de salada e 1,6 mil quilos de frutas como sobremesa.

“Não é todo dia que a gente come uma comida tão boa quanto essa em casa. Além do mais, tudo é limpinho, o preço é muito barato, dá para todo mundo pagar”, comenta a aposentada Maria das Graças Santos, de 75 anos, moradora do município de Quirinópolis.

O programa funciona de segunda à sexta-feira, das 10h30 às 14 horas. Desde 2019, as unidades do Restaurante do Bem entregaram 16,6 milhões de refeições, com investimento de R$ 103,5 milhões.

Editado por Hosana Alves via Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) – Governo de Goiás