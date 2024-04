Um dos principais pilares do encontro é a transparência, onde as informações relevantes são compartilhadas de maneira clara e acessível, garantindo que os cooperados estejam informados.

Publicado: 17.04.2024

O Sicoob UniCentro Norte Brasileiro realizou a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (AGOE) para apresentar os bons resultados obtidos no exercício de 2023. A cerimônia teve como objetivo a transparência com os cooperados e aconteceu no último dia 13 de abril, na Associação Médica de Anápolis.

A Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária contou com a presença dos conselheiros, diretores, gestores e dos delegados que expressam e representaram os interesses dos cooperados de todas as agências. Na cerimônia, foi apresentado o balanço contábil com parecer do conselho fiscal, da auditoria externa e o plano administrativo para 2024.

O evento é momento crucial no calendário da cooperativa, pois proporciona a oportunidade de prestação de contas aos membros, além de cumprir as obrigações estatutárias, incluindo a apresentação de relatórios e votações. Durante a assembleia, foi decido que as sobras serão distribuídas na conta capital dos cooperados no dia 17/04.

Após a divisão, o cooperado poderá realizar a compra do UNICAP em dobro com o valor de suas sobras (mínimo de R$250,00) e ganhará números de cupons premiados dobrados. A campanha está vigente até 30/06. Quando o cooperado investe as sobras na conta capital, ele coopera com a solidez da cooperativa e com isso a instituição financeira continua oferendo produtos e serviços de qualidade, com taxas justas.

Durante a AGOE, um dos principais pilares da cooperativa é a transparência, portanto todas

as informações relevantes foram compartilhadas de maneira clara e acessível, garantindo que

os cooperados estejam informados sobre as atividades e decisões da cooperativa.

A realização da assembleia ocorreu após um calendário de pré-assembleias, que possibilitou

a participação ativa dos cooperados nas discussões e preparativos para o evento principal.

Dessa forma, a AGOE do Sicoob UniCentro Norte Brasileiro reafirmou o compromisso com a

transparência, a participação democrática e o fortalecimento do modelo cooperativista.