Esta etapa, com 32 times, ocorrerá no período de 1º a 22 de maio

Publicado em 18/04/2024 – Por Agência Brasil – Rio de Janeiro

Foram definidos nesta quarta-feira (17) os 16 confrontos e mandos de campo da terceira fase (ida e volta) da Copa do Brasil. O sorteio ocorreu na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Os jogos ocorrerão de 1º a 22 de maio.

Além dos 20 times classificados na fase anterior, outros 12 ingressam na terceira etapa do torneio. É o caso do Atlético-MG, Palmeiras, Bragantino, Grêmio, Fluminense, Botafogo, Flamengo, São Paulo, Athletico-PR, Ceará, Goiás e Vitória.

🔥 JÁ DÁ PRA SENTIR A EMOÇÃO! O sorteio definiu os 16 confrontos da terceira fase da #CopaBetanodoBrasil! Gostou do adversário do seu time? Daqui a pouco rola o sorteio dos mandos… #SorteioCopaDoBrasil pic.twitter.com/4PfXLVo71H — Copa do Brasil (@CopaDoBrasilCBF) 17 de abril de 2024

Atual campeão da Copa do Brasil, o São Paulo estreia fora de casa contra o Águia de Marabá-PA. Entre os duelos regionais, estão Internacional x Juventude; Palmeiras x Botafogo-SP; Ceará x CRB; e Cuiabá x Goiás. No Rio de Janeiro, Flamengo e Botafogo farão o jogo da volta em casa: o Rubro-Negro contra o Amazonas, e Alvinegro contra o Vitória, recém-campeão baiano.

Só avançarão às oitavas de final do torneio os times com maior soma no placar agregado (resultados das partidas de ida e volta). Em caso de empate, a classificação sairá após cobrança de pênaltis. Os clubes que passarem de fase receberão prêmio de R$ 3,5 milhões, concedido pela CBF.

🏠✈️ MANDOS DEFINIDOS! No #SorteioCopaDoBrasil, também foram definidos os mandos de campo da terceira fase. Os times à esquerda abrem o confronto em casa; os que estão à direita decidem como mandante! E aí, curtiu? pic.twitter.com/aYOUjtQ1MR — Copa do Brasil (@CopaDoBrasilCBF) 17 de abril de 2024

