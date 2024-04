R$58,7 milhões em resultados são distribuídos após definição em assembleia geral.

Publicado:19.04.2024

Será realizada nos próximos dias a distribuição de sobras do Sicoob UniCentro Norte Brasileiro referente ao exercício de 2023. A cooperativa obteve o principal resultado de seus 28 anos de trabalho em 2023 e, no último dia 13 de abril, definiu na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (AGOE) com seus cooperados como seria realizada a distribuição de sobras.

No cooperativismo, os resultados financeiros são chamados de sobras e, a partir das decisões tomadas em assembleia, elas são distribuídas de forma proporcional às operações realizadas pelo cooperado com a instituição. No Sicoob, o cooperado não é simplesmente usuário, mas dono do negócio e quanto mais o associado é fidelizado e utiliza os produtos e serviços da cooperativa, mais ele receberá em sobras. Assim, os recursos gerados pelo trabalho da instituição retornam às comunidades em que ela está inserida, promovendo o desenvolvimento local.