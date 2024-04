Sistema Regnet da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, é destaque na Mostra de Saúde Digital (Foto: Iron Braz)

Publicado: 19.04.2024

O Sistema de Regulação de de filas para Cirurgias Eletivas (Regnet) foi destaque em talk show realizado na I Mostra de Saúde Digital, que aconteceu nesse final de semana, no Centro de Convenções de Goiânia, no XI Congresso Brasileiro de Telemedicina e Telessaúde.

A Mostra apresentou mais de 60 produtos em saúde digital do Governo de Goiás, com tecnologias de BI, Data Science, IA, tais como o Regnet, Boletim do Paciente no Expresso Goiás; Imuniza Goiás; Farmácia Digital Cemac Juarez Barbosa; Transparência da Regulação; Caren; Sigus; SaudeGO 360º e Interpretador de Gráfico; tecnologias que ajudam a organizar e categorizar a imensidão de dados do SUS.

SISTEMA DE REGULAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS (REGNET)

Por meio do sistema Regnet, a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) avançou no gerenciamento das filas de cirurgias eletivas, permitindo que o processo de regulação das cirurgias seja realizado digitalmente, em tempo real, no hospital.

“Goiás é referência nessa área de saúde digital. Recebemos com frequência, visitantes de outros estados para conhecer nossos produtos, nossas iniciativas e soluções. O Ministério da Saúde, inclusive, recentemente escolheu o Regnet como modelo para o país”, afirma a subsecretária de Inovação, Planejamento, Educação e Infraestrutura da SES, Ana Carolina Rezende Abrahão.

PROJETO PILOTO NA RNDS

O estado de Goiás foi escolhido pelo Ministério da Saúde (MS) para ser projeto piloto na recém-criada Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS), plataforma nacional de troca de informações em saúde.

O acordo foi firmado com a Secretaria de Informação e Saúde Digital do MS. Com a parceria, o sistema de fila única para a realização de cirurgias eletivas em Goiás será adotado em escala nacional.

Com o uso do Regnet, desenvolvido pela Superintendência de Tecnologia, Inovação e Saúde Digital da SES, foi possível a identificação e definição dos pacientes distribuídos nos 246 municípios goianos, de forma simples e eficiente, em parceria com os municípios, por meio do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde (Cosems).

EVOLUÇÃO

A gerente de Regulação de Cirurgias Eletivas da SES, Cárita Figueiredo, explica que o gerenciamento de filas por cirurgias eletivas no estado de Goiás era feito por documentos físicos.

“Era um trabalho difícil, que não permitia a transparência e a rapidez necessárias. O Regnet permitiu o monitoramento em tempo real das unidades de saúde, promovendo uma gestão eficiente por especialidade e globalmente”, afirmou ela.

“O painel de gestão Regulatron extrai os dados diretamente e em tempo real do Regnet, fornece indicadores atualizados, promovendo uma gestão assertiva e transparência das cirurgias eletivas em Goiás”, explica o secretário de Saúde de Goiás, Rasível Santos.

Desde o início do Programa Nacional de Redução de Filas, do Ministério da Saúde, houve uma redução de, aproximadamente, 75% da fila de espera por cirurgias eletivas do estado.

“Hoje, temos aproximadamente 60 mil pacientes em fila de espera no estado de Goiás. No ano passado, iniciamos o programa de redução de fila com 125 mil pacientes. Só no ano de 2023, foram realizadas 167,8 mil cirurgias”, estima.

Editado por Hosana Alves via Secretaria da Saúde – Governo de Goiás