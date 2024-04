Inscrições para cursos das Escolas do Futuro devem ser feitas pelo site www.efg.org (Foto: Secti)

Publicado: 22.04.2024

Estão abertas as inscrições para mais de 700 vagas em cursos de capacitação profissional nas Escolas do Futuro do Governo de Goiás, nas áreas de Tecnologia da Informação e Gestão em Negócios. Os interessados devem se inscrever até o dia 26 de abril (para aulas on-line) e até 6 de maio (para aulas presenciais).

Podem participar pessoas com idade a partir de 16 anos e que tenham o ensino fundamental completo.

A gerente de Educação Profissional e Tecnológica da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), Michelly Simões, explica que alguns cursos são para qualificação profissional, proporcionando ao participante a possibilidade de entrar no mercado de trabalho. Outros são de capacitação, que dão base para que o aluno faça posteriormente cursos profissionalizantes.

“As vagas on-line são destinadas a candidatos de todo o estado. Já os cursos presenciais serão ministrados em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Mineiros, Santo Antônio do Descoberto e Valparaíso de Goiás”, informou a gerente. As inscrições devem ser feitas pelo site www.efg.org.

As vagas são distribuídas da seguinte maneira: 202 em Goiânia, sendo 30 direcionadas para cursos técnicos, 89 para capacitação e 83 para qualificação; 149 em Mineiros, sendo 30 vagas para cursos técnicos, 29 para capacitação e 90 para qualificação; e 360 em Santo Antônio e Valparaíso, sendo 90 vagas de qualificação e 90 de capacitação, em cada unidade.

“Cada uma das Escolas do Futuro de Goiás tem R$ 7 milhões investidos apenas em laboratórios. São escolas de primeiro mundo voltadas para o ensino técnico, a fim de dar oportunidades rápidas de trabalho aos goianos, e em áreas do mercado que pagam bem. Por isso, sob determinação do governador Ronaldo Caiado, investimos pesado na área”, diz o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, José Frederico Lyra Netto.

ÁREAS

Entre os cursos disponíveis estão: Desenvolvimento de Jogos para Dispositivos Móveis, Pilotagem de Drone, Desenvolvimento Web, Robótica Educacional para Docentes, Impressão de Peças 3D, além de cursos básicos como Pacote Office, Técnicas de Vendas e mídias sociais. Há oportunidades também para o Decolab, iniciativa que oferta cursos voltados ao empreendedorismo.

ESCOLAS DO FUTURO

As Escolas do Futuro de Goiás são unidades de ensino profissionalizante do Governo de Goiás, ligadas à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), e que buscam proporcionar oportunidades rápidas de trabalho em áreas do mercado bem remuneradas. Sob a gestão da Universidade Federal de Goiás, essas unidades são fundamentais para o desenvolvimento tecnológico e a formação de talentos em Goiás.

Editado por Juliana Carnevalli via Agência Brasil Central (ABC) – Governo de Goiás