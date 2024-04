Pesquisa realizada pelo Procon comparou preços em 16 postos de combustíveis da cidade

Publicado: 23.04.2024

Uma pesquisa realizada pelo Procon Anápolis, nos dias 17 e 18 de abril, revelou uma variação de até 11,14% nos preços dos combustíveis comercializados na cidade. O levantamento que tem o objetivo de acompanhar a evolução dos preços praticados ao consumidor final, coletou dados em 16 postos que comercializam gasolina comum, gasolina aditivada, etanol, diesel comum e diesel S-10.

O combustível que registrou maior variação foi o etanol (11,14%), com preços que vão desde R$ 3,59 até R$ 3,99. Em seguida aparece a gasolina aditivada com 10,73% de oscilação, tendo o menor preço encontrado a R$ 5,59 e o maior a R$ 6,19. Em relação a gasolina comum a variação chegou a 2,57%, com valores entre R$ 5,84 e R$ 5,99.

O levantamento também constatou diferenças entre os valores médios da última pesquisa no mês de fevereiro e a atual pesquisa no mês de abril. Na comparação, o etanol registrou um aumento de R$ 0,40, enquanto a gasolina comum chegou a R$ 0,25 de diferença.

De acordo com o Procon, foram coletados preços para pagamento à vista e com cartão de crédito/débito, sendo que em alguns postos sofrerá acréscimo de R$ 0,10 nos pagamentos com cartão de crédito nos abastecimentos com Etanol, Gasolina e Diesel.

“O estabelecimento é obrigado a informar os preços dos combustíveis em painel de forma adequada, ostensiva e de modo a permitir a fácil visualização à distância tanto de dia quanto de noite. É importante lembrar de exigir sempre o comprovante de pagamento (nota fiscal), pois este documento é necessário caso tenha algum problema e necessite reclamar”, ressaltou Wilson Velasco, diretor do Procon Anápolis.

O órgão ressalta a importância da participação da população no combate às condutas ilícitas contra o consumidor. Em caso de dúvidas ou denúncias, o consumidor pode entrar em contato com o Procon pelo telefone: (62) 3902-1365 ou Whatsapp (62) 3902-2882.

Confira aqui o relatório completo.