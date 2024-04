O produto se destaca pela sua ampla variedade de opções, proporcionando flexibilidade no uso da carta de crédito para aquisição de veículos, máquinas, equipamentos e outros bens

Publicado: 24.04.2024

Em busca de soluções financeiras sustentáveis e adaptáveis, o Sicoob lançou, no mês de março, o grupo de consórcio nacional “IPCA + BENS MÓVEIS”, oferecendo condições exclusivas. Este novo grupo visa atender às demandas diversificadas dos mais de 8 milhões de cooperados, permitido a aquisição de uma variedade de bens móveis, como placas solares, equipamentos para geração de energia fotovoltaica, drones, máquinas agrícolas, equipamentos industriais, embarcações, entre outros.

De acordo com Francisco Silvio Reposse Júnior, diretor Comercial e de Canais do Sicoob, os valores das cartas de crédito, variam entre R$ 50 mil e R$ 100 mil, tornam o consórcio uma alternativa coletiva para aquisição de bens de alto investimento. Além disso, o valor do bem de referência no grupo será indexado ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o que traz maior previsibilidade no cálculo das parcelas.

“Nosso compromisso é oferecer aos nossos cooperados soluções financeiras acessíveis e com taxas justas, atendendo às suas necessidades de maneira personalizada. O consórcio se destaca como uma alternativa que proporciona acesso a bens de alto valor com maior flexibilidade e sem os encargos de juros tradicionais, fortalecendo assim nossa missão de promover o cooperativismo e o bem-estar financeiro de nossos cooperados”, ressalta o diretor.

Sobre o Sicoob

Instituição financeira cooperativa, o Sicoob tem mais de 8 milhões de cooperados e está presente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. Oferecendo serviços de conta corrente, crédito, investimento, cartões, previdência, consórcio, seguros, cobrança bancária, adquirência de meios eletrônicos de pagamento, dentre outras soluções financeiras. É formado por 342 cooperativas singulares, 14 cooperativas centrais e pelo Centro Cooperativo Sicoob (CCS), que é composto por uma confederação e um banco cooperativo, além de uma processadora e bandeira de cartões, administradora de consórcios, entidade de previdência complementar, seguradora e um instituto voltado para o investimento social. Ocupa a primeira colocação entre as instituições financeiras com maior número de agências no Brasil, com mais de 4,6 mil pontos de atendimento, e, em mais de 400 municípios, é a única instituição financeira presente. Acesse www܂sicoob܂com܂br para mais informações.