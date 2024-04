Momento tem como objetivo potencializar a qualidade da aprendizagem nas turmas de 1º e 2º anos do Ensino Fundamental

Publicado: 25.04.2024

Anápolis tem se destacado cada vez mais no que diz respeito à alfabetização dos estudantes. São diversos investimentos realizados pela gestão municipal, visando a melhoria na qualidade do ensino dos estudantes, desde a aquisição de materiais pedagógicos que fazem parte de um sistema de ensino, até a formação continuada dos servidores que atuam diretamente nas turmas de alfabetização.

Na manhã desta terça-feira, 23, mais uma parceria foi firmada para que a Educação continue avançando. As escolas municipais da rede receberam do Programa Alfa Mais Goiás, metas estabelecidas de acordo com os resultados do Sistema de Avaliação Educacional do Estado de Goiás (Saego Alfa), realizado em 2023 nas turmas de 2º ano do Ensino Fundamental. Neste ano, as metas estabelecidas superam em 25% as de 2023.

“O letramento e a alfabetização são fundamentais para o desenvolvimento cognitivo e social dos estudantes, pois garantem a aquisição de habilidades que serão usadas ao longo da vida deles. E é por isso que a gestão municipal busca parcerias com programas como este do Estado de Goiás, para continuar investindo ainda mais na aprendizagem das nossas crianças”, ressalta Flávia Fernanda, secretária municipal de Educação.

Para dar ainda mais suporte às unidades de ensino, a Secretaria Municipal de Educação criou o Núcleo de Alfabetização, atualmente localizado no Centro de Formação de Profissionais da Educação (Cefope) e coordenado pelas professoras Keyla Gonçalves, Fabiane Neres e Leslie Poloniatto. O objetivo é trabalhar os assuntos relacionados à alfabetização por meio de observação, acompanhamento e formação continuada de professores de 1º e 2º ano do ensino fundamental.

Neste ano, os estudantes dos anos iniciais irão participar novamente da prova do Saego, que é composta por questões de matemática e de língua portuguesa. Criada em 2011, a avaliação goiana segue os moldes do Sistema de Avaliação da Educação Básica Nacional (Saeb), do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), para diagnosticar o nível de aprendizado dos alunos de escolas públicas e privadas do país.