Fica 2024 será de 11 a 16 de junho. E, durante os seis dias de festival, serão 27 atrações regionais e locais, além de três nacionais (Foto: Secult)

Publicado: 27.04.2024

O prazo para os artistas goianos efetuarem as inscrições para o Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica 2024) termina na próxima terça-feira (30/04). Aqueles que querem integrar a programação artística e cultural do evento devem se inscrever no site oficial ou, para os residentes na cidade de Goiás, de forma presencial, no Cine Teatro São Joaquim, das 8 às 12 horas e das 14 às 16 horas.

O Fica será de 11 a 16 de junho. E, durante os seis dias de festival, serão 27 atrações regionais e locais, além de três nacionais.

Compondo as atrações nacionais, o Fica recebe Sandra de Sá, que se apresenta na sexta-feira (14/06), e a banda Ira!, que faz show no sábado (15/06), além de uma atração final no domingo (16/06), que ainda será divulgada.

ARTISTAS REGIONAIS E LOCAIS

Serão selecionadas 11 apresentações regionais e 16 locais. As atrações regionais serão todas musicais e receberão R$ 10 mil cada uma. Já os artistas locais poderão se inscrever para apresentações musicais, vocalização de poesia, cultura hip-hop ou festejos da cultura popular (carnaval, capoeira, cortejo musical e apresentações circenses).

Os cachês para os artistas locais serão de R$ 6 mil, exceto para vocalização de poesia, que será de R$ 2 mil.

FICA 2024

O Fica 2024 conta com uma vasta programação gratuita, com mostras competitivas, debates com grandes nomes do cinema nacional e internacional, atividades de cunho ambiental e atrações culturais. A 25ª edição do festival é uma realização do Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), em correalização com a Universidade Federal de Goiás (UFG), por meio da Fundação Rádio e Televisão Educativa (RTVE).

O festival conta com apoio do programa Goiás Social; das secretarias de Estado da Retomada; de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti); e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad); Saneago; Universidade Estadual de Goiás (UEG), Instituto Federal de Goiás (IFG); Serviço Social do Comércio (Sesc) e Prefeitura da cidade de Goiás. Este ano o evento também tem como apoiadores a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Editado por Juliana Carnevalli via Secretaria da Cultura – Governo de Goiás