Agehab começa construção de casas a custo zero em mais de 40 municípios (Fotos: Octacílio Queiroz)

Publicado: 30.04.2024

A Agência Goiana de Habitação (Agehab) e da Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra) dão início ainda este mês às obras de mais 1,7 mil casas a custo zero, em 43 novos municípios (confira lista abaixo).

As moradias devem ser entregues nos próximos meses. As ordens de serviço (OS’s) para os primeiros 15 canteiros de obras já estão assinadas, o que significa liberação imediata para as construtoras iniciarem os trabalhos. Em maio, vão ser assinadas outras 18 ordens de serviço e mais 10, em junho.

De acordo com o presidente da Agehab, Alexandre Baldy, o volume do trabalho realizado hoje pela Agência é histórico, já que nunca antes na trajetória das políticas públicas estaduais de habitação foram construídas tantas unidades habitacionais.

Com a inclusão desses novos municípios, o programa Pra Ter Onde Morar – Construção/Casas a Custo Zero expande sua presença de 130 para 144 cidades e passa a alcançar 58% dos 246 municípios que integram o estado (Fotos: Octacílio Queiroz)

NÚMERO INÉDITO

“O mais significativo é que a gestão Ronaldo Caiado chegou a um número inédito de unidades a custo zero e com qualidade. Qualquer cidadão que visitar um dos nossos canteiros poderá observar o alto padrão em que estão sendo empregados os recursos do contribuinte goiano”, destaca o gestor.

Baldy ressalta também que estes resultados se alinham com a determinação do governador de ampliar e facilitar o acesso às políticas de habitação de interesse social de Goiás especialmente para a famílias que mais precisam.

“Tanto o governador como a primeira-dama Gracinha Caiado, que é a coordenadora do Goiás Social, fizeram do atendimento social no estado uma prioridade”, sublinha.

DESENVOLVIMENTO

Para o secretário da Infraestrutura, Pedro Sales, todos os esforços estão focados nesses objetivos com uma preocupação adicional: atender todos os municípios goianos, contribuindo assim para o desenvolvimento de todas as regiões.

“É uma diretriz da gestão Caiado estar presente em todos os cantos de Goiás com atendimentos sociais, entre os quais está inserida a habitação”, frisa. Com essas novas moradias a custo zero, iniciadas agora, lembra o secretário, estão sendo injetados na economia goiana mais de R$ 310 milhões de investimentos, provenientes do Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás (Protege).

Com estes novos municípios, o programa Pra Ter Onde Morar – Construção/Casas a Custo Zero teve um crescimento de mais de 10%, expandindo sua presença de 130 para 144 cidades atendidas pelo programa, que passa a alcançar 58% dos 246 municípios que integram o estado. Além disso, houve um aumento de aproximadamente 22% na quantidade de unidades habitacionais contratadas.

Para ser atendido, o município precisa propor ao estado a cessão de terreno regularizados para a construção das unidades.

“O Governo de Goiás quer atender todos, sem exceção. Basta que os prefeitos entrem na parceria com a Agehab, oferecendo os espaços urbanos regularizados para a construção das unidades”, salienta Alexandre Baldy.

NOVOS CANTEIROS DE OBRAS

Água Limpa

Bela Vista de Goiás

Bonópolis

Bom Jardim

Buriti Alegre

Caiapônia

Carmo do Rio Verde

Cezarina

Cristianópolis

Cromínia

Cumari

Diorama

Estrela do Norte

Faina

Formoso

Goiandira

Hidrolândia

Itauçu

Itapaci

Jataí

Jaupaci

Jesúpolis

Matrinchã

Mutunópolis

Nova Crixás

Novo Brasil

Novo Gama

Novo Planalto

Padre Bernardo

Quirinópolis (Módulo III)

Quirinópolis (Módulo IV)

Rubiataba

Santa Fé de Goiás

Santa Rita do Novo Destino

São Domingos

São Luís dos Montes Belos

Silvânia

Taquaral de Goiás

Turvelândia

Uruana

Vianópolis

Vila Boa

Vila Propício

Editado por Hosana Alves via Agência Goiana de Habitação (Agehab) e Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra) – Governo de Goiás